Některé druhy stěhovavých ptáků, které přelétávají přes Saharu, tráví ve svých evropských hnízdištích až o 60 dní déle než v minulosti, uvádí studie publikovaná v odborném časopise Global Change Biology.

Vědci analyzovali data sesbíraná za 50 let v africkém státě Gambie a na britském území Gibraltar, a zkoumali rozdíly v datech příletů a odletů tažných ptáků z těchto lokalit. Mezi druhy, které podle nich možná přestanou migrovat, patří například konipasi, slavík obecný nebo budníček větší.

Zatímco dříve se předpokládalo, že ptáci si načasují odlet do teplejších krajin podle délky dne, výsledky studie podle mluvčího univerzity v Durhamu naznačují, že opeřenci činí "jemnější rozhodnutí" v závislosti na faktorech, jako jsou změny klimatu a dostupné vegetace.

"Pokud budou pokračovat trendy, které jsme zaznamenali v této studii, pak možná časem uvidíme, že někteří ptáci nebudou trávit čas v subsaharské Africe a místo toho budou celý rok v Evropě," uvedl hlavní autor studie Kieran Lawrence z oddělení biologických věd v Durhamu.

Konkurenční boj o potravu

"Změny v migračních návycích, které už teď pozorujeme, by mohly vést k delším obdobím rozmnožování u těchto druhů, a také by mohly mít vedlejší účinky na další druhy ve Spojeném království i v jejich tradičních zimovištích," řekl Lawrence.

Pokud ptáci přestanou migrovat, mohlo by to podle Lawrence přispět ke konkurenčnímu boji o potravu v podzimních a zimních měsících. V Africe by mohla mít ztráta opeřenců dopady na místní ekosystémy, například na konzumaci hmyzu, rozptyl semen a opylení.

Na výzkumu se podílel i vědec Stephen Willis. Ten uvedl, že jeho tým vyvine nový model, který bude simulovat migraci ptáků a budoucí scénáře.