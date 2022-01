Vědci rozluštili záhadu. Ze zlatých trubek se vyklubala nejstarší brčka na světě

Na severním Kavkaze byly v 19. století nalezeny zlaté a stříbrné trubky, každá více než metr dlouhá. Vědci dlouho nevěděli, k čemu přesně sloužily. Nyní se jim tajemství trubek nejspíš podařilo rozluštit. Šlo o slámky na pití piva.

V hrobce se našlo osm zlatých a stříbrných brček na pití. | Foto: V. Trifonov; Antiquity; Institute for the History of Material Culture, Russian Academy of Sciences