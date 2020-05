Robotický pes "Flíček" (Spot) od firmy Boston Dynamics je už mezi vývojáři i uživateli robotů poměrně známý, ale očividně si neustále osvojuje další a další schopnosti a dovednosti. A podle nového videa si zřejmě poradí i s úkolem, který by od něho čekal jen málokdo - uhlídat a vodit stádo ovcí na drsných novozélandských horských pastvinách. Je sice pravda, že mu s tímto úkolem pomáhají i skuteční pastevečtí psi, také se zdá, že na udržení stáda ovcí nemá robot zatím dostatečnou rychlost, přesto však jeho záběry, jak řídí stádo, působí pozoruhodně.

Tyto záběry tvoří součást propagačního videa Boston Dynamics, v němž firma ukazuje Flíčkův potenciál v zemědělské činnosti - kromě pastevectví se na videu objevují i momentky, v nichž robot kontroluje zralost plodin a kde předvádí svou flexibilitu stoupáním do schodů, sestupováním kopce i několika prostocviky na posečené louce. Na videoprezentaci upozornil server Science Alert.

Zemědělský pomocník ovladatelný na dálku

Video sestavila softwarová firma Rocos, která spolupracuje s Boston Dynamics na průzkumu možností ovládání inteligentních robotů na dálku. Jejich idea je taková, že roboty jako Flíček by mohly být vysílány i na vzdálené mise, zatímco jejich lidský operátor by je řídil z opačného konce světa.

Zdroj: Youtube

V zemědělství by mohly tyto roboty například nepřetržitě hlídat pole či dohlížet na dozrávání ovoce nebo růst plodin, a to vše při dálkovém ovládání. Schopnosti na to už mají - mohou vybaveny všemi druhy senzorů pro sledování a vyhodnocování všech podnětů ze svého okolí, umí chodit, valit se, skákat a dokonce i létat,

"Připojením robotů ke sdílenému úložišti jim můžeme pomoci spojit jejich robotické schopnosti se softwarem úložiště, a dosáhnout tak určité automatizace jejich činnosti. Mohou pak nahradit lidi při vykonávání automatických prací, které jsou třeba nudné, nebo nebezpečné, případně spojené s možnou kontaminací nečistotami," říká David Rogs, generální ředitel společnosti Rocos.

Znepokojivě učenlivý robot

Robotický pes "Flíček" není ve svém oboru žádný nováček, lidé se zájmem o robotiku se s ním setkávají už řadu let. Umí být zábavný, ale také trochu znepokojivý, protože své schopnosti a inteligenci stále rozvíjí - jedním z posledních triků, které si osvojil, je otvírání dveří. Navíc umí spolupracovat se svými kovovými "kolegy", což se ukázalo při jedné z nedávných demonstrací jejich schopností, kde deset "robopsů" roztáhlo kamion. Ke zjištění, kde je a kam jede, využívá palubní senzory, v činnosti se řídí instrukcemi, které mu dopředu naprogramoval lidský operátor.

Jednou ze zvláštních předností robopsa "Flíčka" je jeho obratnost - díky čtyřem ohýbatelným nohám je schopen zvládnout všechny druhy terénu, s nimiž by se například kolový robot nevyrovnal. Dokáže se také sám zvednout, pokud zakopne a upadne.

Působí to až lehce děsivě, ale jeho využití může být skutečně mírumilovné a funkční. Můlže například potenciálně pomáhat v místech živelných nebo jiných katastrof, kam poslat lidi by bylo příliš rizikové. Může také monitorovat infrastrukturu energetického průmyslu a hledat možné škody, jež by nebyly jinak odhaleny.

V posledních několika týdnech sloužily tyto robot skutečně i jako "sociální a zdravotnické hlídky" v parcích a upozorňovaly lidi na nutnost dodržování určité vzdálenosti jeden od druhého, aby nedošlo k přenosu nákazy.

V nadcházejících letech by mohly být využívány v nejrůznějších zemědělských i průmyslových odvětvích a možná projít i určitým vývojem designu a mimiky, aby působily přátelštěji.

"Automatizace zemědělství mění způsob zemědělské práce a zvyšuje efektivitu světové produkce potravin, jež jsou pro stále rostoucí lidskou populaci třeba," uzavírá své propagační video společnost Rocos.