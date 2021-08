1956: Branky, body, vteřiny (cca 25 000 vydání)

První vydání sportovního magazínu bylo odvysíláno v březnu roku 1956. Pořad nejprve nesl název Sportovní vteřiny, posléze byl přejmenován na Branky, body, vteřiny, jak ho známe dodnes. Je ale také pravdou, že v letech 1980 až 1998 nesl pozměněný název Branky, body, sekundy.

Původně běžel pouze o víkendech, nyní je již dlouhá léta součástí hlavní zpravodajské relace ČT. Jde o vůbec nejstarší televizní pořad České republiky.

56 let

1965: Večerníček (cca 20 000 vysílání)

První večerníček se na obrazovce objevil 2. ledna 1965. Jednalo se o pohádku Kluk a kometa, kterou režíroval Ludvík Ráža. Každodenní příchod večerníčku do našich příbytků je anoncován jednou z nejstarších televizních znělek v Evropě. Vznikla o prázdninách roku 1965.

Mezi nejčastější režiséry zhruba desetiminutových pohádek patřil Václav Bedřich, pod jehož dohledem vznikly seriály Bob a Bobek – králíci z klobouku, O zvířátkách pana Krbce, Maxipes Fík, Říkání o víle Amálce, O makové panence, Štaflík a Špagetka, Pohádky ovčí babičky a mnoho dalších.

Večerníček je už po léta také velkým vývozním artiklem. O české pohádky pro nejmenší pravidelně projevují zájem nejen všechny evropské země, ale i Austrálie, Japonsko, Čína, Keňa, Turecko, Island a spousta dalších.

41 let

1980: Televizní klub neslyšících (cca 900 vysílání)

Pořad pro neslyšící a všechny, kteří se zajímají o život neslyšících lidí, se poprvé objevil na obrazovkách před více než čtyřiceti lety. Každý díl je věnován aktuálnímu dění, které ovlivňuje životy lidí s postižením sluchu, nějaké významné události, osobě z kultury neslyšících, akci či projektu týkajícího se světa neslyšících.

Před šesti lety tvůrci pořadu dokonce natočili s neslyšícími herci pohádku Vánoční království ve znakovém jazyce. Od té doby se z tohoto projektu stala hezká tradice. ČT o vánočních svátcích přináší (nejen) našim neslyšícím pohádkovou novinku, která se vždy těší zájmu diváků.

40 let

1981: Studio Kamarád (cca 2000 vysílání)

První díl dnes již legendárního dětského pásma spatřil světlo světa 4. ledna 1981. S krátkými přestávkami se se Studiem Kamarád na obrazovkách setkáváme dodnes. Mezi první moderátory patřili Jiří Chalupa, Lenka Vavrinčíková a Štěpánka Haničincová.

Výtvarníkem pořadu a tvůrcem známých postaviček byl Stanislav Holý, který kromě Jůheláků vytvořil například zlobišťáka Mufa, Tryskomyši, Harryho Šoumena či Šamšulu. Jejich dabéry byli Zuzana Skalníková, Jiří Císler, posléze Martin Dejdar a samozřejmě Jiří Lábus a Ota Jirák.

34 let

1987: Objektiv (téměř 1700 pořadů)

Nejstarší cestovatelský pořad Objektiv se poprvé objevil na obrazovce tehdejší Československé televize v neděli 11. ledna 1987. S námětem přišel tehdejší generální ředitel Jan Zelenka, který nový půlhodinový týdeník nazval Objektiv.

Objektiv si velmi rychle získal velkou diváckou oblibu a zařadil se mezi nejsledovanější pořady. Během svého vysílání bez výrazných zvratů přestál většinu společenských i tvůrčích změn, dokázal čelit konkurenci. Objektiv se na obrazovce objevuje nepřetržitě již čtyřiatřicet let.

30 let

1991: Adventní koncerty (120 koncertů)

Když se po sametové revoluci v roce 1991 rozezněla píseň Marty Kubišové Ring-o-ding, která uvedla první z Adventních koncertů, nikdo nečekal, že se budou i po třiceti letech těšit stále takové oblibě. Od svého vzniku sbírka pomohla více než sto dvaceti neziskovým organizacím a rozdělila přes dvě stě sedmnáct milionů korun.

Přes dvacet let byla s televizním adventem spojena trojice moderátorů ve složení Marta Kubišová, Táňa Fischerová a Jan Kačer. Když Česká televize v roce 2013 přišla s převratnou novinkou a moderátory vyměnila, u konzervativních diváků to vzbudilo doslova poprask. Vedení televize tento krok odůvodnilo snahou vnést do pořadu svěží vítr, což se povedlo.

28 let

1993: Kalendárium (téměř 1500 pořadů)

Průvodkyní pořadem je po celou dobu existence Kalendária jedna z někdejších nejoblíbenějších televizních hlasatelek Saskia Burešová.

„Pořád je to můj milovaný pořad a stále mě překvapuje, jak velký ohlas má u širokého spektra diváků od těch úplně nejmladších až po nejstarší generaci. Těší mě, že mě na ulici oslovují i školáci, tedy nejen lidé, kteří si mě pamatují jako hlasatelku. Už několikrát se mi také svěřili, že díky Kalendáriu dostali ve škole jedničku, a jednou dokonce vyhráli rozhlasovou vědomostí soutěž,“ říká s úsměvem Saskia, která prozradila i to, jak se dostává k citátům, s nimiž se každé vydání s diváky loučí.

„Řeknu vám, je to hodně náročné shánět stále nové a nové. A protože si je někteří diváci zapisují, opravdu se nemůžu opakovat. Chodím tedy po antikvariátech, sbírám všechny možné knížky, některé mi dokonce nosí i přátelé. Občas si připadám skoro jako sběratelský fanatik. Stalo se mi jen jednou, že jsem citát nějakým nedopatřením zopakovala. Tehdy mě na to upozornil jeden divák v dopise a uvedl i přesné datum, kdy jsem ho říkala poprvé. Od té doby si je všechny řádně archivuji, abych měla přesný přehled,“ dodává.

24 let

1997: AZ-kvíz (téměř 5000 dílů)

Vědomostní soutěž se začala vysílat druhý lednový den roku 1997. Její princip je založen na správném zodpovězení otázek a propojení tří stran trojúhelníku hrací tabule. Jejími moderátory jsou Aleš Zbořil a Eva Machourková.

Kromě klasických dílů vzniklo i několik speciálních epizod, například AZ-kvíz Junior pro děti, AZ-kvíz Speciál nebo také ArtZóna kvíz.

Text vyšel v časopise TV Mini.



