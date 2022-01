Průměrný hráč si z toho všeho stihne v daném roce zahrát možná tak jedno až dvě procenta. Pravidlem ale je, že herní komunitu stejně nejvíce zajímá jen desítka titulů, o které se nejčastěji mluví, píše a téměř každý si ji zařadí do svého seznamu přání na příslušných platformách. Letos se hráči nemůžou dospat následujících videoher.

Postapokalyptický parkour

Hned počátkem února, konkrétně 4. den, vychází akční hra Dying Light 2: Stay Human od polských vývojářů Techland na platformy PC, PlayStation, Xbox a Nintendo. Hratelně nabídne naprosto volný pohyb po otevřeném postapokalyptickem městě Harran, které je jedním z posledních velkých osídlených osad.

Obří akvizice Microsoftu: Softwarový gigant koupí vývojáře Activision Blizzard

Hlavní postavou je poutník Aiden, který se snaží odhalit pravdu o kolapsu civilizace. Ve dne ale musí čelit nemilosrdným skupinám zlotřilých banditů, v noci zase hordám infikovaných nemrtvých. Dobře mu tak poslouží variabilita zbraní i jeho mrštnost a agilita, díky níž může provádět parkour po budovách, troskách a dalších překážkách.

Důležitou roli ve vývoji děje i formování světa budou tvořit hráčova rozhodnutí. Dying Light 2: Stay Human bude možné hrát v kooperaci až čtyř lidí. Hra bude obsahovat českou lokalizaci v podobě titulků.

Zdroj: Youtube

Lidé versus mechaničtí dinosauři

PlayStation dostane svou první letošní exkluzivitu na obě generace konzolí 18. února. Horizon Forbidden West je akční adventura s prvky RPG a pokračování hry Horizon Zero Dawn z roku 2017. Rudovlasá hrdinka Aloy se vydává na Zapovězený západ Spojených států najít lék, který by zastavil šíření vše požírající plísně sužující postapokalyptický svět.

Život na Zemi směřuje k dalšímu vyhubení, protože lidské kmeny válčí mezi sebou, a navíc je pustoší nekonečné bouře i nové mechanické stroje vypadající jako dinosauři či pravěká zvířata. Aloy proto bude klasicky vybavena lukem a kopím, které si ale prošly patřičným upgradem a dostaly do vínku nové schopnosti, jež bude možné vylepšovat.

Vývojáři cílí na soubojovou mechaniku, a proto hráči dostanou zcela volnou ruku při volbě bojového stylu i nové vybavení rozšiřující dovednosti Aloy. Oči hráčů rozhodně potěší nádherné grafické zpracování světa, který si zpátky vzala příroda, ale i detailů postav či mechanických monster a animací.

Také Horizon Forbidden West bude s českými titulky.

Zdroj: Youtube

Temný svět George R. R. Martina

Americký spisovatel George R. R. Martin se proslavil knižní ságou Píseň ledu a ohně, která se sice dosud nedočkala úctyhodného zakončení, ale to nebránilo produkci HBO, aby si v seriálu inspirovaném touto knižní sérií nevymyslela ukončení vlastní.

Martin se samozřejmě podílel na tvorbě úspěšné Hry o trůny. Do toho ale rozjel projekt i s japonským vývojářským studiem FromSoftware, kde působí podobná legenda, jen na poli herním, Hidetaka Mijazaki, jenž si udělal jméno velmi obtížnou herní sérií Dark Souls, díky níž vznikl nový herní žánr souls-like.

Noční můra rodičů. Dívka použila tátovu kreditku ve videohře, utratila 300 tisíc

Obě osobnosti spojily síly, a tím vzniká Elden Ring postavený na mechanice souls-like a okořeněný o více akční a RPG prvky. O příběh se stará právě Martin, čímž mu propůjčuje svou typickou surovost, temnost a nevyzpytatelnost.

Hlavní postava, Poskvrněný, se vydává do rozsáhlého a otevřeného fantasy světa získat mocný Elden Ring, který stojí za utrpením lidí kvůli malichernosti Vyvolených, potomků vládkyně světa. Tím taky získá právo stát se vládcem Lands Between. Na výpravě ale narazí na mnoho nepřátel, kde se projeví těžká soubojová souls-like mechanika.

Elden Ring vychází 25. února na PC, Xbox a PlayStation.

Zdroj: Youtube

Nová generace závodění

S blížícím se jarem vyjde další PlayStation exkluzivita. Přesně 4. března se na startovní čáru postaví jezdci se svými vozidly v kultovním jízdním simulátoru Gran Turismo 7. Hra je vhodná jak pro zkušené závodníky s benzinem v žilách místo krve, tak pro příležitostné či úplně nové hráče, díky možnosti nastavení obtížnosti řízení, chování auta i soupeřů. V Gran Turismu je doslova možné si nastavit cokoliv, a tak se tu neztratí i technicky zručnější osoby, které si chtějí svou káru vyladit do nejmenšího detailu.

Gran Turismo 7 nabídne sólo kampaň, časové výzvy i lokální nebo online multiplayer pro soupeření s živými jezdci. Ve hře se objeví více než 420 detailně propracovaných vozů od klasik, přes muscle po nejmodernější supersporty.

Jízdní vlastnosti automobilů budou odpovídat skutečnosti. Vývojáři také slibují 90 různých závodních okruhů. U předchozích dílů značky Gran Turismo bylo možné počítat s neustálou podporou vývojářů a přidáváním nového obsahu v průběhu jejich existence. Proto se od sedmého dílu očekává stejný servis. Vyznat se v automobilovém názvosloví pomohou české titulky.

Zdroj: Youtube

Jako Skyrim, ale ve vesmíru

Vydavatelský gigant Bethesda Softworks, známý slavnými RPG sériemi The Elder Scrolls a Fallout, po 25 letech rozjíždí zbrusu nový projekt jménem Starfield. Půjde o sci-fi RPG zasazené do vesmíru, kde se řeší základní otázky lidstva.

Deset let unikal před zákonem. Nyní mafiána dopadli díky snímku na Google Maps

Starfield by mělo vyjít až 11. listopadu na PC a konzole Xbox, i kvůli tomu dosud nebylo oznámeno příliš informací, které by například přiblížily děj. Kromě vesmíru je tak pouze jisté, že se hráči setkají s mnoha dalšími mimozemskými rasami, s nimiž půjde komunikovat i bojovat.

Oproti předchozím titulům Bethesdy by mělo dojít k mnohem komplexnějšímu vyprávění i zadávání hlavních a vedlejších úkolů, a to díky použitému novému hernímu enginu, Creative Engine 2. Dosud ani nebylo potvrzeno, zda hra bude obsahovat českou lokalizaci.

Zdroj: Youtube

Mutanti kolem Černobylu

Za tematicky blízkou pro českého hráče se dá považovat střílečka z pohledu první osoby S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Už první díl si v našich končinách vysloužil přízvisko kultovní, a lze říct, že tomu jinak není ani v okolním světě, obzvlášť ve východní Evropě, odkud také hra pochází. Ukrajinští vývojáři z GSC Game World na lehce hororové střílečce ustavičně pracují pod záštitou Microsoftu, i proto se nejdřív v rámci časové exkluzivity objeví pouze na platformách PC a Xbox. S.T.A.L.K.E.R. 2 měl původně vyjít už v květnu, ale vývojáři nedávno oznámili odklad na prosinec.

Hráči se v kůži hlavní postavy Skifa, ostříleného stopaře, znovu vydají do Zóny, kde přebývá nebezpečná radiace po výbuchu atomové elektrárny, což mělo za následek vznik různých nebezpečných mutantů. Čelit ale budou i dalším lidem nebo nástrahám v prostoru. Svět bude totiž otevřený s prvky survivalu. Přežití tak bude vyžadovat jistou snahu.

Ačkoliv likvidace nepřátel hraje zásadní roli, dojde i na pacifičtější situace jako jsou dialogy s dalšími postavami nebo obchod s předměty. Krátce po vydání by měl být přidán i režim pro více hráčů. Potěšující zprávou je, že v den vydání bude dostupná i česká lokalizace v podobě titulků.

Zdroj: Youtube

Vybíjení severských bohů pokračuje

Tímto se přesouváme ke hrám, které by každý hráč chtěl už letos vidět ve své herní knihovně, ale kromě předpokládaného roku vydání, tedy 2022, dosud vývojáři neupřesnili, kdy přesně a zda vůbec k němu letos skutečně dojde.

Jedním z těchto titulů je i God of War: Ragnarök. Pokračování akční exkluzivity na konzole PlayStation by se podle všech indicií mělo letos objevit v obchodech. Hráči se opět zhostí role řeckého boha války, Krata, který se na stará kolena přesídlil do Skandinávie, kde zplodil syna Atrea.

Ruský soud vyměřil Googlu a Facebooku rekordní pokuty. Nemažou zakázaný obsah

Místo rodinné idylky ale už v první díle došlo na vyvražďování severské mytologie, což si vyžádalo odpověď zbývajících severských bohů. Ve druhém díle bude Kratos spolu s Atreem čelit například Thorovi, pokusí se o spojenectví s nordským bohem války Týrem, ale potká i staré známé.

Hratelně půjde stále o akční adventuru z pohledu třetí osoby s bohatým narativem. Podstatnou část tvoří souboje, které budou vylepšeny o neokoukané efekty a komba. Také Atreus dostane nové schopnosti. Narozdíl od jedničky tentokrát hráči zavítají do všech devíti světů Yggdrasilu. Původní šestice říší ale dostane nové oblasti, kde bude možné plnit úkoly, a některé světy dokonce projdou zásadní proměnou. Samozřejmostí jsou pak nové příšery i bossové. I zde dostanou čeští hráči titulky v mateřském jazyce.

Zdroj: Youtube

Bradavice bez Brumbála, Pottera a Voldemorta

Letos je tomu 20 let, co se na plátnech objevila úspěšná filmová série s chlapcem s jizvou na čele a kouzelnickým talentem. Vzniku kultovních snímků předcházela stejně tak úspěšná knižní předloha britské spisovatelky J. K. Rowlingové. Na světě má miliony fanoušků, a tak bylo jen otázkou času, kdy se tento kouzelnický svět přesune do herního průmyslu. V minulosti sice vyšly spíše dětské adventury založené na filmové předloze, nyní se ale vývojáři z Avalanche Software pod vydavatelskými křídly Warner Bros. Interactive Entertainment rozhodli vzít si pouze kouzelnický svět a Školu čar a kouzel v Bradavicích a zasadit je do 19. století. Tedy hodně dávno před tím, než se objevil Brumbál, Grindewald, Tom Raddle nebo Harry Potter.

Hogwarts Legacy bude akční RPG, které si potrpí na bohatý příběh a otevřený svět. Vývojáři slibují úctu k původní předloze a snahu o co nejužší propojení. Nicméně jim to otevírá mnoho možností, jak ještě přiblížit tajemná a skrytá zákoutí bradavické školy a jejího okolí fanouškům, tzv. “potterheads”, i ostatním hráčům.

Ti by si měli vytvořit a ujmout se jednoho ze studentů, s nímž je čeká absolvování povinné kouzelnické školní docházky napříč všemi sedmi ročníky. Při tom narazí na různé dobré i zlé postavy, monstra a tajemné artefakty. Budou mít taky možnost si zvolit, zda se vydají cestou čestného a hodného kouzelníka nebo se přikloní na stranu zla a černé magie. I přesto ale budou muset čelit jiným černokněžníkům, kteří mají své touhy a cíle.

Začátkem ledna se objevily dohady, že by údajně mělo dojít k odložení na rok 2023. Studio zatím nic oficiálně nepotvrdilo ani nevyvrátilo. Stejně tak je to s českou lokalizací.

Zdroj: Youtube

Boj s chamtivými lidmi

Údajně letos na podzim se v kinech objeví druhý díl filmového hitu Avatar. Spolu s ním by mělo dojít i na vydání akční videohry s RPG prvky Avatar: Frontiers of Pandora od švédského vývojářského týmu Massive Enetertainment, kteří stojí například za populární střílečkou The Division. Vydání a financování projektu zprostředkovává největší evropská vydavatelská společnost Ubisoft.

I proto se jedná o jednu z nejočekávanějších her letoška, ačkoliv přesné datum ještě nebylo stanoveno. Především nemělo by jít o žádnou jednohubku na víkend. Vývojáři lákají na obří a nádherně zpracovaný otevřený svět, ve kterém se hráči budou plížit, létat, běhat, skákat, houpat se a střílet v kůži modrých původních obyvatel Pandory, kmene Na’vi. Ti čelí invazi lidské organizaci RDA snažící se vytěžit co nejvíce nerostného bohatství.

Také máte mobil a facebookový účet? Jana popisuje, jak se stala obětí podvodu

Hrát se bude z pohledu první osoby, což nabízí zajímavé akční efekty, pokud vývojáři dostojí svým slibům. K boji budou složit spíše primitivní zbraně jako luky nebo kopí. Bude taky možné si ochočit některé z tvorů rozmanité fauny a projet či proletět se na jejich hřbetě. Hráči se dále postaví mnoha výzvám, čeká je i plnění úkolů a vedlejších aktivit nebo hledání sběratelských předmětů.

Avatar: Frontiers of Pandora bude ryzí zážitek pro jednoho hráče, který bude dostupný na platformách PC, PlayStation, Xbox a Google Stadia.

Zdroj: Youtube

Záchrana světa v japonském stylu

The Legend of Zelda: Breath of the Wild je považováno za jedno z nejlepších akčních RPG roku 2017. Když se o dva roky později ukázal na konferenci E3 v Los Angeles první trailer druhého dílu, není divu, že hala málem explodovala následkem jásotu. A spolu s návštěvníky E3 jásali i všichni hráči světa za svými monitory. Od té doby se objevil už jen jeden další trailer, který stanovil vydání na rok 2022. A pak bylo ticho.

To sice stále trvá, ale fanoušci Nintenda pevně věří, že se letos jejich oblíbená franšíza rozroste o další díl. Kromě zmíněného ticha zatím nic nenaznačuje tomu, že by mělo dojít k odkladu. Japonci jsou navíc vždy tak trochu tajnůstkáři, pokud jde o informace ohledně vydání nových her.

Exkluzivita na Nintendo Switch by se hratelností neměla příliš lišit od předchůdce, a tak hráči očekávají mix dokonalé akce plné soubojů s úchvatným příběhem o záchraně království Hyrule, které by měla sužovat jakási zlověstná síla. Neomezující pohyb po otevřeném světě by se měl rozšířit i do nebes, k čemuž poslouží kluzák i schopnost se teleportovat na nebeské ostrovy. To značí nové dovednosti pro hlavní postavy Linka, případně i Zeldu.

Hra by neměla obsahovat multiplayer ani českou lokalizaci.

Zdroj: Youtube