Mezi symptomy onemocnění patří suchý kašel, dušnost, únava a neustupující horečka. Provázet ji může také bolest kloubů a svalů. Zvláštní případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. Koronavirus se pak přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jak upozornilo ministerstvo zdravotnictví, jde o takzvanou kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem. Inkubační doba je dva až 27 dní.

Pokud na sobě člověk pozoruje příznaky koronaviru, neměl by se osobně vypravit k lékaři a riskovat tak nakažení dalších osob. Naopak by měl kontaktovat svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovost, případně i krajskou hygienickou stanici. Zde získá pokyny k dalšímu postupu.

CO DĚLAT V KARANTÉNĚ

Mohu jít z karantény vyvenčit psa?

Ano, ale pouze v nezbytně nutném případě, pokud mi jej nemohou vyvenčit příbuzní, sousedi či kamarádi. Mělo by to být v době, kdy je venku co nejméně lidí, a venku bych měl být pouze co nejkratší dobu. Důležité je vyhnout se kontaktu s dalšími pejskaři i kolemjdoucími.

Mohu si z karantény dojít nakoupit?

Nejlepší je objednat si nákup přes internet, zaplatit jej předem a požádat donáškovou službu, ať jej nechá přede dveřmi. Vyzvednu si jej až po jejím odchodu. "Když už opravdu není zbytí a pro něco si musí člověk dojít, tak opět ideálně s rouškou, nebo alespoň nakoupit rychle a držet si odstup od lidí, a rychle jít zpátky. Samozřejmostí je hygiena rukou," upřesnila tisková mluvčí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dana Šalamunová.

ONLINE nákupy na Košík.cz

Z důvodu bezpečnosti přijímá pouze platby platební kartou. Zboží z pohodlí domova objednáte na internetu a zvolíte si čas dodání, který vám vyhovuje. Nákup vám vynesou i do nejvyšších pater.

Kdy mi hrozí třímilionová pokuta za nedodržení karantény?

Případné pokuty se budou řešit individuálně podle konkrétního provinění. Vyšší sankce by mohla hrozit zejména v případě opakovaného porušování zákazu vycházení.

DOPRAVA

MHD LIBEREC

provoz bez omezení

zrušeny školní linky 51 - 59

zrušen povinný nástup předními dveřmi po osmé hodině v autobusech i v tramvajích

zákaz nástupu předními dvěřmi v autobusech

NENÍ MOŽNÉ ZAKOUPIT JÍZDENKU U ŘIDIČE!

vozidla otvírají všechny dveře, není nutné mačkat tlačítko

VLAKY NA LIBERECKU



linka L1 Liberec - Szklarska Poreba: vlaky ukončeny v Harrachově, není umožněna mezinárodní přeprava

linka L7 Liberec - Hrádek - Zittau - Varnsdorf: vlaky jezdí podle upraveného jízdního řádu, nezastavují na německém území!

linka RE2 Liberec - Hrádek - Zittau - Dresden: vlaky ukončeny v Hrádku, není umožněna mezinárodní přeprava

AUTOBUSY NA LIBERECKU

provoz dle prázdninových jízdních řádů

linka 645 Liberec - Bogatynia: autobusy ukončeny na zastávce Kunratice, u mostu

linka 669 Liberec - Zgorzelec: autobusy ukončeny na zastávce Habratice, státní hranice

linka 689 Liberec - Sieniawka: autobusy ukončeny na zastávce Hrádek nad Nisou, autobusové nádraží

DOPRAVNÍ INFORMACE

- centrální dispečink Libereckého kraje: 704 702 000

- informační linka Ministerstva dopravy k opatřením v mezinárodní dopravě: 225 131 810

OTVÍRACÍ DOBA OBCHODŮ

Vláda rozhodla s účinností od soboty 14. března 06:00 o uzavření obchodů s výjimkou prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic. Výjimka u uzavření obchodů platí dále například pro prodejny výpočetní techniky a spotřební elektroniky, malých domácích zvířat a krmiv a dalších potřeb pro zvířata, brýlí a kontaktních čoček, novin a časopisů či tabákových výrobků.Se stejnou účinností kabinet zakázal přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, výjimkou je například zaměstnanecké stravování. Výjimku u zákazu přítomnosti lidí v restauracích tvoří provozovny, které neslouží pro veřejnost, například zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb a vězeňských zařízení. Zákaz se nevztahuje ani na prodej mimo provozovnu, tedy třeba provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny.

OBCHODNÍ CENTRUM FORUM LIBEREC

Otevřeny jsou prodejny s potravinami, drogistickým zbožím a kosmetikou, s léky, brýlemi, chovatelskými potřebami, s výpočetní technikou, spotřební elektronikou a také novinami a tabákovými výrobky.

Otvírací doba těchto prodejen: PO až NE 10:00 - 18:00

Otvírací doba supermarketu TESCO: PO až SO 6:00 - 20:30, NE 7:00 - 20:30



OBCHODNÍ CENTRUM NISA LIBEREC

Otevřeny jsou jen prodejny s potravinami, drogistickým zbožím a kosmetikou, s léky, brýlemi, chovatelskými potřebami a dále pak prodejny s výpočetní technikou, spotřební elektronikou a také novinami a tabákovými výrobky.



NÁKUPNÍ CENTRUM GÉČKO LIBEREC

Otevřeny jen prodejny dm drogerie, Electro World, Tabák – Tisk GGT, Coradia, Simba, Fokus Optik, Yves Rocher.

Pro vstup do centra použijte pouze vchod u dm drogerie.

Pro vstup do hypermarketu Globus použijte vchody u jídelny nebo pekárny hypermarketu.



NÁKUPNÍ CENTRUM PLAZA LIBEREC

Otevřené jsou pouze prodejny s potravinami, drogistickým zbožím, chovatelskými potřebami, spotřební elektronikou, lékárny a tabák.



Aktualizace: 14. března 10:00

KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC

Nejpozději od pondělí 16. 3. bude vstup do budov nemocnice povolen pouze přes jeden triážový vstup (stan u budovy B)

(stan u budovy B) Každý pacient, který bude vstupovat do budov KNL, projde přes triážový stan, kde mu bude proveden základní screening – teplota, dotaz, kam jde. Následně dostane kartičku o projití . Tuto kartičku odevzdá na příslušném zdravotním pracovišti.

– teplota, dotaz, kam jde. Následně dostane . Tuto kartičku odevzdá na příslušném zdravotním pracovišti. Toto opatření platí i pro oddělení následné péče, ORL, zubní, oční, porodnice (platí i pro otce k porodu), onkologii. Všichni pacienti musí před příchodem na příslušné oddělení projít triážovým stanem, jinak nebudou vpuštěni.

Pacientům, kteří jedou na pravidelnou kontrolu na onkologii sanitou, může být kartička zajištěna ve spolupráci s řidičem sanity (platí pro sanity KNL), je nicméně nutná domluva v triážovém stanu.

Bude zřízeno nové odběrové místo (centrální odběry dosud probíhaly v pavilonu interních odběrů), a to v budově lékárny na Husově ulici (výdejna léků je tedy uzavřená). Pacienti, kteří jdou na odběr, nemusí procházet triážovým stanem.

(centrální odběry dosud probíhaly v pavilonu interních odběrů), a to v budově lékárny na Husově ulici (výdejna léků je tedy uzavřená). Pacienti, kteří jdou na odběr, nemusí procházet triážovým stanem. Zaměstnanci (bez karantény) vstupují do KNL taktéž přes triážové místo a prokazují se kartičkou zaměstnance.

Jídelna bude pro veřejnost uzavřena. V jídelně platí od pondělí omezený výběr jídel, obědy budou pouze na objednávku. Bufet u jídelny bude uzavřen, bufet na Husově ulici zůstává otevřen.

V jídelně platí od pondělí omezený výběr jídel, obědy budou pouze na objednávku. Bufet u jídelny bude uzavřen, bufet na Husově ulici zůstává otevřen. Budou posíleny výdejní automaty na chlazenou stravu uvnitř areálu nemocnice. Nové přibudou v chirurgickém pavilonu, budova A.

Budovy R (zdr. technika), Q (ředitelství), V (technický provoz), H mají vstup bez triáže a stejný režim jako doposud.

BEZ KARTIČKY NEBUDE PACIENT VPUŠTĚN DO BUDOV KNL A NEBUDE OŠETŘEN!

Občany, kteří jsou v karanténě, vyzýváme, aby do nemocnice vůbec nevstupovali a komunikovali výhradně přes svého praktického lékaře, hygienu, popř. ZZS LK.

Zdroj: Krajská nemocnice Liberec, aktualizace 13. března

ÚŘADY NA LIBERECKU

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

Od 11. března do odvolání zrušeny úřední hodiny



MAGISTRÁT MĚSTA LIBERCE

Přepážkový provoz nadále funguje v běžném režimu.

Žádáme občany, aby omezili návštěvy úřadu na nezbytně nutné případy. Pokud si potřebujete dojít osobně vyřídit záležitosti na magistrát (všechny agendy kromě přepážek), domluvte si návštěvu předem telefonicky. Kontaktujte prosím konkrétního pracovníka nebo volejte na ústřednu, kde vás přepojí: 485 243 111.

Žádáme občany, aby při placení poplatků za komunální odpad a za psy upřednostnili bezhotovostní platbu (platební údaje jsou na složence, kterou jste obdrželi).

Rušíme poskytované služby mimo budovy magistrátu, tedy návštěvy u klientů ve věci vyřízení žádostí o občanské průkazy a agendy ověřování listin a podpisů.

Zdroj: www.liberec.cz



MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRASTAVA

Splatnost poplatků za odpady, za psa, za pronájem pozemků a další je o tři měsíce posunuta od stanovené splatnosti dle vyhlášek. Pokladna úřadu je současně až do odvolání uzavřena.



PŘEHLED OTEVŘENÝCH A ZAVŘENÝCH INSTITUCÍ

LIBEREC

Bazén Liberec – zavřeno do odvolání

Botanická zahrada – otevřeno

Centrum Babylon – do odvolání uzavřena všechna střediska a restaurace

Cinema City Liberec - zavřeno do odvolání

Cinestar Liberec – zavřeno do odvolání

DDM Větrník – zavřeno do odvolání

Dinopark Liberec – zavřeno do odvolání

Divadlo F. X. Šaldy – představení zrušena

Dům kultury Liberec – zrušen sobotní ples TRW

Home Credit Arena – akce zrušeny

IQLANDIA – zavřeno do odvolání

IQPARK – zavřeno do odvolání

Kino Varšava – zavřeno do odvolání

Komunitní středisko Kontakt – aktivity přerušeny do odvolání

Krajská vědecká knihovna – zavřeno do odvolání, včetně poboček

Lidové sady – akce zrušeny

Malé divadlo – představení zrušena

Naivní divadlo – zavřeno do 11. dubna

Oblastní galerie Lázně – zavřeno do odvolání

Sport park Liberec – zavřeno do odvolání

Technické muzeum Liberec – zavřeno do odvolání

V-Klub – zavřeno do odvolání

ZOO Liberec – zavřeno do odvolání

ZUŠ Liberec – zavřeno do odvolání

HEJNICE

Kino - zavřeno do odvolání

HODKOVICE NAD MOHELKOU

Kino - zavřeno do odvolání

Knihovna - zavřeno do odvolání

Rodinný klub Motýlek - zavřeno do odvolání

Sportovní hala - zavřeno do odvolání

CHRASTAVA

Centrum volnočasových aktivit – zavřeno do odvolání

FRÝDLANT

Knihovna - zavřeno do odvolání

Městské muzeum - zavřeno do odvolání

Muzeum Špitálek - zavřeno do odvolání

Kino Frýdlant – zavřeno do odvolání

Zámek Frýdlant – zavřeno do poloviny dubna

ZUŠ Frýdlant – zavřeno do odvolání

SYCHROV

Zámek Sychrov – zavřeno do poloviny dubna

TURNOV

Kino Sféra - zavřeno do odvolání

Knihovna - zavřeno do odvolání

Muzeum Českého ráje - zavřeno do odvolání

Aktualizace: 14. března 11:30

JAK DODRŽOVAT HYGIENU