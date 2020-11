Hřbitovy v Liberci

prosinec - březen 8.00 - 17.00

duben - listopad 8.00 - 20.00

Květinářství v budově krematoria v období Dušiček bude otevřeno každý den v termínu 26. 10. – 6. 11. od 9:00 do 16:30 hod. Dle aktuálně vydaného nařízení vlády ČR bude dne 1. 11.2020 prodejna květinářství zavřena, ostatní dny v uvedeném termínu bude standardně otevřena.

Městský hřbitov Chrastava

30. 10. - 1. 11. bude městský hřbitov otevřen do 20:00 hod. Ostatní dny otevřeno dle běžné otevírací doby.

Hřbitov Nové Město pod Smrkem

květen – září: 8:00 – 20:00 hodin

říjen – duben: 8:00 – 17:00 hodin

Od 26. října do 2. listopadu bude hřbitov otevřen do 20 hodin. Mauzoleum bude otevřeno 31. října a 1. listopadu od 10 hodin do 16 hodin.

Hřbitov Hejnice

březen – říjen: 7:00 – 20:00 hodin

říjen – březen: 8:00 – 18:00 hodin