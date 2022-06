Vila Tugendhat v Brně

Ten dům je sice strohý, co jiného čekat od funkcionalismu, ale vidět ho chcete. Vilu projektoval slavný Mies van der Rohe a je to především místo plné příběhů. Ty, které možná znáte z knížky nebo filmu Skleněný pokoj, nejsou úplně všechny zcela historické, ale představu vám dávají. Je to také místo, kde bylo zpečetěné rozhodnutí rozdělit před třiceti lety Československo. Tak se tam zajděte podívat.

Zdroj: Deník/Terezie Sekáčová

Doporučuje: Martin Moštěk, vedoucí servisně-komunitního centra na jižní Moravě a Vysočině