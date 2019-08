Vložte kočku + Sprostá a ubohá

VLOŽTE KOČKU je tříčlenné hudební uskupení v obsazení soundstation, triggerované bicí a pětistrunné elektrifikované housle. Pohybují na české klubové a festivalové scéně již přes deset let. Za tu dobu získali uznání renomovaných hudebních publicistů (Antonín Kocábek, Pavel Klusák, Jiří Špičák atd.) i několik cen (Anděl za Elektronické album roku 2014, Vinyla za Album roku 2014, Unijazz Malá alternativa). Ze zahraničních umělců si kapela zahrála například s Prodigy, Battles nebo Explosions in the Sky.