Sugar (někdo to rád horké)

Prohibice, gangsteři, krásná blondýna a dva nezaměstnaní muzikanti...

Muzikanti to neměli nikdy lehké, ani v USA počátku 30. let, v době kdy platila těžká prohibice, zato se všude hrál a tančil swing. Kontrabasista Jerry a saxofonista Joe, kteří se nechtěně připletou do cesty gangsterům a musí zmizet, mají štěstí v neštěstí – dívčí hudební skupina právě hledá hráčky na basu a saxík. Z Jerryho se tedy stane Dafné, z Joea Josefína a jako dvě roztomilé dívky odjíždějí na turné na Miami. Brzy se seznámí s hvězdou orchestru, zpěvačkou a hráčkou na ukulele, půvabnou Sugar Kane. Ta má zase smůlu na chlapy – její slabost pro saxofonisty se jí zatím vždycky vymstila a proto se rozhodla, že s nimi končí a na Miami uloví nějakého milionáře...

Slavnou parodii na černobílé gangsterky Někdo to rád horké z roku 1959 asi není třeba představovat. V režii Billyho Wildera hrál Tony Curtis Joea alias Josefinu a Jack Lemon Jerryho alias Dafné. Nezapomenutelnou roli Sugar vytvořila Marilyn Monroe - byl to jeden z jejích největších filmových úspěchů.

Muzikál Sugar, který vznikl podle filmu o třináct let později, inscenoval v Šaldově divadle Oldřich Kříž v roce 2009. Pro svůj mimořádný divácký úspěch se inscenace po sedmi letech od derniéry vrací a diváci se mohou opět těšit na hvězdné obsazení: v roli okouzlující, svůdné a neodolatelné Sugar Kaneové se představí Adéla Gondíková, do které se zamiluje Jan Kříž, coby Joe – Josefína. Joeova kamaráda Jerryho alias Dafné, o jejíž srdce neúnavně usiluje milionář Sir Osgood Fielding, si zahraje, zazpívá a zatančí Adélin bratr, Dalibor Gondík. To vše samozřejmě s živou hudbou v podání orchestru Divadla F. X. Šaldy pod taktovkou Martina Doubravského.