Carlo Goldoni patří vedle Molièra, Shakespeara či Gogola k autorům nejhranějších klasických komedií. V posledních letech jsme ho nikoli záměrně, ale každopádně neprávem opomíjeli. Velmi rádi to napravíme právě premiérou jedné z jeho nejoblíbenějších her. Poprask na laguně byl napsán v roce 1762 a Goldoni v něm využil své zkušenosti z doby, kdy pracoval coby pomocná síla u soudu. Hádky rybářských žen a rvačky jejich mužů se dostanou až před soudce, který se ovšem v záplavě temperamentních výpovědí nemá šanci vyznat a dopátrat se pravdy. Goldoniho neopakovatelná přehlídka lidských charakterů a nezkrotných vášní se na česká jeviště dostala kupodivu až v padesátých letech minulého století, tedy v době oslněné vlnou tzv. italského neorealismu. Poprask na laguně patří k hrám, které jsou na jedné straně nadčasové a na straně druhé je stojí za to objevovat v nových souvislostech.