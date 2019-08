Planetárium liberecké iQLANDIE zve nejmenší diváky na film Se zvířátky o vesmíru

Liberecká iQLANDIA zve do svého Planetária ty nejmenší diváky! Planetárníci si pro děti od pěti let a jejich rodiče nachystali na březen a duben přímo kosmickou pohádku pod názvem „Se zvířátky o vesmíru“.

Čtyři zvířecí kamarádi – zajíc, krtek, ježek a sova – se společně vypraví na raketovou základnu, kde potkají velmi chytrého myšáka. Ten je seznámí nejenom se samotnou základnou, ale také jim prozradí, co to je raketa, k čemu slouží kosmonautovi takový skafandr nebo jaká souhvězdí se nacházejí na obloze. Děti navíc nahlédnou do vesmíru za planetami. Promítání pohádky si mohou objednat i mateřské školy.