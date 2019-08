Muzejní noc v Drážďanech

. Během muzejní noci v sobotu 30. června 2018 otevře od 18 hodin odpoledne do 1 hodiny ráno otevře své brány na 50 muzeí. Muzejní noc slibuje i letos mnoho zábavy pro malé i velké, koncerty, kreativní a experimentální dílny a především skvělou podívanou. TIP: Jen pár kroků od kostela Frauenkirche se po jejím skončení koná závěrečná party v budově Lipsiusbau na Brühlově terase trvající až do čtyř hodin ráno. Vstupenka na akci platí rovněž jako jízdenka na všechny regionální spoje v Drážďanech i v celém v dopravním svazu VVO (tj. např. i od hranic ze směru Bad Schandau), a to od 14 hodin odpoledne do 6 hodin ráno