Letní jazzová dílna Karla Velebného

Od 11. do 18. srpna 2018 se Frýdlant opět promění v hlavní město jazzu, proběhne zde totiž už

35. ročník Letní jazzové dílny Karla Velebného. Týdenní seminář je nejstarším specializovaným kurzem v České republice, na kterém převážně mladí hudebníci a zpěváci pronikají do tajů jazzové interpretace.

Navzdory polokulatému jubileu se bude pětatřicetileté „Dílně“ letos bude dvořit zhruba 200 mladých obdivovatelů z České republiky, Slovenska, Německa, Francie, Itálie, USA, ale do Frýdlantu se přihlásili dokonce jazzmani ze Španělska a z Nigérie. Řečeno slovy Jiřího Stivína „Frýdlant je pokaždý kus pozitivně prožitýho času s mladejma i starejma i s inteligentama i s pakama a co bude existovat, bude oázou jazzové inspirace v duchu Karla Velebnýho. Kdo tam nebyl, neví co je líheň českýho jazzu a improvizace vůbec. Ať žije.“

Devatenáctičlenný lektorský sbor v následujícím složení: Luboš Andršt (kytara), Josef Fečo (kontrabas) Zdeněk Fišer (kytara), Rostislav Fraš (saxofony), Miroslav Hloucal (trubka), Pavel Razím (bicí nástroje), Jiří Stivín (flétny), Milo Suchomel (saxofony), Ľubomír Šrámek (klávesy), Zdeněk "Wimpy" Tichota (basová kytara), Přemysl Tomšíček (trombon), Adam Tvrdý (kytara), Boris Urbánek (klávesy), Marek Urbánek (bicí nástroje) a Martin Zbrožek (housle). Ze Spojených států přijedou Lee Andrew Davison (vokál), Gary Rissmiller (bicí nástroje), Neil Wetzel (saxofony) a Skip Wilkins (vokál).

A tady je program veřejných vystoupení účastníků LJD:

V úterý 14. srpna bude na frýdlantské radnici zahájena výstava fotografií Jazz World Photo 2018 a po vernisáži zahrají od 18:00 hodin na nádvoří frýdlantské radnice lektoři Letní jazzové dílny především seniorům. Vítáni ale budou všichni posluchači.

Ve středu 15. srpna 2018 vystoupí různé lektorské sestavy na koncertu, jaký je možné slyšet jenom jednou za rok na nádvoří frýdlantského zámku. Mimořádné setkání naší jazzové smetánky se zahraničními hosty bývá vždycky velkým hudebním zážitkem. Začátek je v 18:00 hodin, v případě nepříznivého počasí se koncert uskuteční v sále městského kina.

Poslední dva večery budou patřit zhruba dvěma stovkám frekventantů, kteří ve čtvrtek a v pátek 16. a 17. srpna předvedou rodičům, přátelům i místnímu publiku na koncertech v sále restaurace Beseda, co během týdne ve Frýdlantu pochytili. To, že se mají čím pochlubit, by dosvědčili nejen posluchači závěrečných koncertů předchozích ročníků, ale také publikum v Přerově, kde na Československém jazzovém festivalu 2014 s velkým úspěchem vystoupil Big Band Letní jazzové dílny Karla Velebného. O vysoké úrovni účastníků LJD svědčí také už album AFTER MIDNIGHT IN FRÝDLANT natočené po 33. Letní jazzové dílně Karla Velebného v roce 2016. Také letos se můžeme ve čtvrtek a v pátek těšit na skvělé velkokapelové finále: Neil Wetzel a Gary Rissmiller opět připraví na koncerty v Besedě vystoupení dvou big bandů.