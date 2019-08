Koncerty, divadla, autorská čtení, slam poetry. Zábava pro celou rodinu.

Projekt s názvem KUKOKLI vznikl před dvěma lety, kdy se pořadatelé začali zajímat o zapomenuté prostory a především o nevyužitý potenciál kostelů. Tehdy uspořádali nultý ročník v kostele sv. Klimenta v Praze, pro letošní ročník si vybrali starý polorozpadlý barokní kostel Navštívení Panny Marie v Horním Vítkově u Chrastavy, který je kulturní památkou ČR. Od pátku 28. do soboty 29. září čeká návštěvníky pestrý program – vystoupení kapel Please the trees, Gasoline Rainbow, On The Roof, divadlo pro děti, slam poetry, lekce cvičení Port de Bras, autorské čtení, projekce filmů, divadelně-fyzikální experiment a další zajímavosti.



Kostel Navštívení Panny Marie je specifický tím, že se nachází na louce u lesa a je ideálním místem pro klidný festival s nevšední atmosférou, kterou doplňuje bohatá historie místa. Akci si dává za cíl oživení místa a podpoření jeho plánované opravy.

Návštěvníkům bude umožněno přespat na louce u kostela ve stanu, na občerstvení bude k dostání limonáda, mošt, cider, slané i sladké dobroty nebo maso na grilu.