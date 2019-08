Krampusáci ve Frýdlantě

Do Frýdlantu dorazí opět děsiví čerti Krampusáci. Doprovodí Mikuláše, který bude odměňovat hodné děti příští týden ve středu na náměstí před radnicí. Akce začíná v 17.30 hodin, kdy se čerti vynoří z pekelného dýmu. „Rodiče, kteří mají zájem o předání jejich nadílky dítěti, mohou přinést balíček do Turistického informačního centra,“ upozornila mluvčí radnice Martina Petrášková. Na balíčku musí být čitelně uvedeno jméno dítěte, kterému je nadílka určena. Balíčky budou v infocentru přijímány do středy 5. prosince do 16.00 hodin.