Pokud vašim ratolestem nepřinesla sova dopis o přijetí do Bradavické školy čas a kouzel, nesmutněte. Kouzelnickou noc mohou děti zažít i dnes v ateliéru liberecké Oblastní galerie. Do batůžku jim kromě čarovné hůlky a pyžama zabalte i řádnou dávku inspirace a kreativity. V podzimním výtvarném ateliérů pro děti od šesti do dvanácti let se totiž bude kouzlit a tvořit. Cena akce, na kterou je zapotřebí se přihlásit, je 300 korun.