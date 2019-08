Únorová humoreska od autora Študáků a kantorů.

Jaroslav Žák, známý jako scenárista nesmrtelných filmů ze studentského prostředí Cesta do hlubin študákovy duše či Škola základ života, napsal hořko směšný příběh se stejným názvem jako slavný Vančurův román: Konec starých časů. Tentokrát nás autor obdařený laskavým, moudrým humorem a vypravěčským uměním nepřenese do idylických časů první republiky, nýbrž do fiktivního městečka Pepův Týnec nad Lesem uprostřed únorových událostí roku 1948. Tedy do doby, kdy v lidech jedna diktatura dosud nedozněla a úsvit nové se blíží. Víc než o politiku zde ale půjde o lidské charaktery a pitomost téměř v duchu haškovském, ale i o pábitelství takřka hrabalovské či lechtivost jako od Škvoreckého. Ryze český humor v původní dramatizaci, kterou Malé divadlo uvádí ve světové premiéře, a to příznačně v letopočet, který končí osudovou českou osmičkou.