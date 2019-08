Kavárna Bez konceptu nabízí kromě kvalitní kávy a limonád sladké i slané pochoutky. V útulném prostředí poblíž Technické univerzity si po obědě můžete vychutnat například makový dort s citronovým krémem, cheesecake a mnoho dalších dezertů. Pokud si rádi dopřáváte po ránu, čekají na vás snídaně v podobě amerických lívanců, čerstvých obložených baget nebo vejcí Benedikt. Otevřeno je od pondělí do pátku od 8:00 do 20:00 hodin. O víkendu od 9:00 do 20:00 hodin.