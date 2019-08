Jeřmanické hudební léto pokračuje

Písničkami pro děti, vystoupením punkových kapel či produkcí swingu dnes pokračuje v Jeřmanicích u Liberce Jeřmanické hudební léto. Dnes se představí například Levoruký Eda a Kujme pikle Band, Bigbeatová skupina Hluchým do vrat, punkoví Idio and Idio a Curlies nebo Universal Swing Brothers. Vystoupí také kapely RMC (A Tribute to Rammstein) a Hundrhead. Návštěvníky čeká kromě dobré muziky také spousta zábavy pro malé i velké. Připraven je skákací hrad, trampolíny nebo horolezecká stěna, vystoupení šermířů, večerní ohňostroj a pro zájemce i let vrtulníkem. Začátek programu je od 14 hodin.