Nejdelší štafetový běh s hořící pochodní na světě, Peace Run, zamíří v neděli 30. června do Hrádku nad Nisou. Zapojit se do něj může každý. V 15.00 štafeta dorazí do Liberecké ulice, v 15.15 doběhne na Horní náměstí, odkud bude po vystoupení hrádecké ZUŠ pokračovat směrem na Trojmezí. Posláním běhu, který protíná 140 zemí, je vytvářet a šířit atmosféru přátelství a míru.