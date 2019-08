Do Liberce přijede Cirkus King

Cirkus King je u obchodního centra Nisa v Liberci a bude zde až do 2.června 2019. Můžete se těšit na visutou hrazdu, drezuru koní, nebo na přehlídku somálských lvů. Návštěvníci mají možnost se vyfotit a projet na ponících a koních. Celým představením vás bude provázet klaun Tommy. Vstupenky do lóže stojí 300 Kč a do tribuny 250 Kč, děti do dvou let mají vstup zdarma. Lze nahlédnout i do zvěřince, který je otevřený od 10 hodin a zavírá se hodinu před vystoupením. Vstup do zvěřince je 30 Kč. Program představení trvá 2 hodiny a 10 minut.