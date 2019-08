Divadlo: HAMLETI

Cesta do hlubin herecké duše s Petrem Čtvrtníčkem, Janou Plodkovou, Jakubem Žáčkem a dalšími.

Představení není vhodné pro děti. Divadlo jako téma samo o sobě. Kolik osobností herci pojmou, a jak to odskáčou? Je herectví opravdu vysněným povoláním? Má režisér vždycky pravdu? Co všechno se na jevišti nesmí? Proč děti a zvířata nemají hrát divadlo? To a mnohé jiné ze zákulisí divadelního světa... Původní inscenace Divadla Na zábradlí na téma hereckého života, hraní, předstírání, markýrování.

Hrají: Petr Čtvrtníček (Hamlet), Jana Plodková (Hamlet), Jiří Vyorálek (Hamlet), Honza Hájek (Hamlet), Jakub Žáček (Hamlet), Ivan Lupták (Hamlet), Václav Vašák (Hamlet)