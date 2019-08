Divadelní představení - Válka

Zhlédněte v libereckém Malém divadle představení v současnosti jednoho z nejuznávanějších švédských dramatiků Larse Noréna. Činohra „Válka“ poukazuje na morální problémy, které tragické události spojené s bojem přinášejí do životů lidí. Proč přemýšlet, co je dobré a co zlé? Jediné na čem záleží, je přežití. Staňte se svědky rozpadu charakterů nejen bývalých vojáků, ale i civilistů, kteří se snažili žít uprostřed války své prosté životy.