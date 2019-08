Chicago Bar & Grill přináší kousek Ameriky i do Liberce. Příjemná a prostorná restaurace nedaleko terminálu MHD láká návštěvníky na tex-mex kuchyni, takže si na své přijdou především milovníci pikantnějších chutí. Velký výběr z burgrů a dalších grilovaných pochoutek. Velkou devízou je také atraktivní moderní interiér ve stylu amerických velkoměst. Otevřeno je vždy od 11 do 24 hodin, výjimkou je pátek a sobota, kdy můžete posedět až do dvou do rána. O víkendu si raději zařiďte rezervaci!