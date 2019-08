BOHÉMA

[Giacomo Puccini]

Pro pomíjivost chvíle, pro prchavou vůni růže, i pro tu stojí za to věčně milovat!

Jedna z nejznámějších operních stálic na světových jevištích měla svou premiéru roku 1896, pod taktovkou dirigenta Artura Toscaniniho, na libreto Giuseppe Giacosy a Lugiho Illicy. Inspirací se staly tvůrcům „Obrazy ze života Bohémy“ (Scenes de la vie de boheme) a svět druhé poloviny 19. století, který se pomalu odvracel od klišé romantismu k naturalistickému pohledu na člověka a jeho zákoutí. S naturalismem přichází do hudebního jazyka také verismus, jehož je Giacomo Puccini mistrem, byť se to na premiéře Bohémy nemuselo tehdejšímu divákovi ještě zdát. Dojemný příběh mladé Mimi, talentovaného básníka a jeho přátel podtrhuje naději, že opravdová přátelství, čistota vztahů a snaha být na světě nejen pro sebe, ale především pro druhého, jsou v našich životech stále nejdůležitějším nástrojem ke štěstí.