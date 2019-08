Bílý Potok slaví 425 let od založení

Bílý Potok pořádá v sobotu 20. července od 14.00 na fotbalovém hřišti slavnost u příležitosti 425. výročí založení obce. Vystoupí tu například skupina Kaleidoskop, cimbál Miroslava Kotlára, The Důchod, Davide Matiolli nebo Jiří Baťka junior a Josef Bezvald junior. Večer bude následovat videodiskotéka a oldies videodiskotéka. Soutěživé povahy se můžou zapojit do šachových her nebo do karaoke show o ceny. Pro děti si program připraví animační tým. Akce oficiálně končí v jednu hodinu ráno, vstupné na ni je dobrovolné.