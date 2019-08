Aquapark Babylon

otevírací doba:

Ne-Čt: 10:00-21:00

Pá-So: 10:00-22:00

adresa: Nitranská 1, 460 12, Liberec

vstupné:

celodenní: 20,- (do 100 cm), 240,- (do 140 cm), 350 (nad 140 cm)

na 75 min (do 15:30): 20,- (do 100 cm), 100,- (do 140 cm), 180,- (nad 140 cm)

od 16:00: 20,- (do 100 cm), 190,- (do 140 cm), 290,- (nad 140 cm)

od 18:00: 20,- (do 100 cm), 120,- (do 140 cm), 230,- (nad 140 cm)

od 19:00: 20,- (do 100 cm), 110,- (do 140 cm), 200,- (nad 140 cm)



Liberecký aquapark láká nejen mnohými relaxačními i zábavnými atrakcemi, verneovskou výzdobou a mořskými akvárii, ale také třikrát denně se opakující laserovou show, kterou si nemůžete nechat ujít!