Africké trhy v Liberci

Do Liberce míří ty nejvybranější lahůdky přímo z Ugandy.

Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít netradičně strávený den. Ochutnáte to, co jinde nenajdete, a ještě tím podpoříte malé africké farmáře.

Co ochutnáte (a nakoupíte)?

Čerstvé ovoce, jako je třeba obří jackfruit, to nejmáslovější avokádo na

světě, spousta druhů banánů, mango, několik druhů mučenky, slaďoučký

ananas, voňavou papáju nebo nádherně barevné dračí ovoce

Sušené ovoce – hlavně exkluzivní baby banánky!

Koření ze Zanzibaru

Čokoládu, kakao a dokonce čerstvé kakaové boby

Krátké info Virunga:

Jsme Virunga.cz, česko-ugandský food projekt, který dováží tu

nejčerstvější zemědělskou produkci, letecky, ze srdce Afriky.

Podporujeme ugandské lokální farmáře a pěstitele. Vykupujeme za férové

ceny a těšíme česká srdce tím nejupřímnějším ovocem na světě.