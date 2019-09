KDY: Čtvrtek 26. 9. od 16:00

KDE: Lidové sady Liberec (zastávka tramvaje)

ZA KOLIK: 50, 25 Kč

Součástí prohlídky městské čtvrti je výstup na věž KC Lidové sady Liberec, ze které je nezaměnitelný výhled na město Liberec. Sraz účastníků je v Lidových sadech na tramvajové zastávce č. 3. Vstupenku na prohlídku je třeba vyzvednout předem v Městském informačním centru Liberec, popř. si ji zakoupit on-line na www.evstupenka.cz, a to do středy do 14:00.