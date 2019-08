KDY: sobota 24. srpna od 9.00 do 13.00

KDE: Zámecký park Vratislavice nad Nisou

ZA KOLIK: dospělí 150-250 Kč, děti 50 Kč

Zaběhat si pro vítězství nebo jen tak pro radost můžete tuto sobotu od 9 do 13 hodin v Zámeckém parku Vratislavice nad Nisou. Pro děti do 7 let organizátoři připraví krátký běh kolem jezírka, pro děti do 15 let pak dvoukilometrovou trať. Dospělí si mohou vybrat mezi pěti a třináctikilometrovou tratí. Za kratší běh zaplatí běžci 15O Kč, delší stojí 250 Kč. Dětské startovné je 50 Kč.