Prozkoumejte největší liberecký kryt civilní obrany, uvidíte ukázky plynových masek, ochranných obleků i původní vybavení – plně funkční strojovnu a filtro-ventilační zařízení.

Kabinet zázraků neboli Orbis pictus

KDY: Sobota 8. ledna v 10 hodin

KDE: Naivní divadlo Liberec

ZA KOLIK: 80 Kč



Inscenace, která se inspiruje ve světově proslulé učebnici Jana Ámose Komenského Orbis pictus, je vlastně jakýmsi „divadelním úvodem“ do fungování planety Země. Přichystal ho tvůrčí tým kmenové režisérky Naivního divadla, Michaely Homolové. Podtitul inscenace by klidně mohl znít „Zeměkoule v kostce“, nebo přesněji – ve skříni: po vzoru starobylých kabinetů kuriozit herci z jednotlivých poliček tajemného kabinetu vytahují méně či více známé artefakty, které rozžívají pomocí těch nejstarších i nejtradičnějších loutkářských triků. Těmito divadelními zázraky a kouzly postupně dětské diváky seznámí s největšími zázraky v životě kolem nás. Pro někoho je to příroda, pro jiného člověk samotný, leckdo zůstává v úžasu stát zase z objevů a vynálezů, které má člověk za dobu své existence na svědomí. Tím největším zázrakem je však planeta Země jako celek a její fungování ve vesmíru.

Chrastavská šlápota

KDY: Sobota 8. ledna v 7:30 hodin

KDE: start - Restaurace U komína, Chrastava

ZA KOLIK: startovné 10 - 30 Kč

Již 48. ročník tradičního zimního turistického pochodu pořádá Klub českých turistů Chrastava ve spolupráci se Společenským klubem Chrastava. Tratě měří 6,5 km, 8 km,11 km, 15 km a 20 km. Pochod se koná za každého počasí. Každý účastník v cíli obdrží diplom a malé občerstvení. Na kontrolách bude pro účastníky připraven teplý čaj a oheň na opékání buřtů.

Vánoční Valdštejn

KDY: Sobota 8. a neděle 9. ledna od 13 hodin

KDE: hrad Valdštejn



Vánoční program na Valdštejnu sice skončil, vánoční výzdoba hradu však ještě zůstala a bude možné si ji prohlédnout i v lednu. Návštěvníci mohou vidět vyzdobenou kapličku sv. Jana Křtitele na prvním nádvoří, salónek s expozicí Aehrenthalské Vánoce, kapli sv. Jana Nepomuckého s krásným betlémem a malou výstavu o vánočních zvycích ve středověku a v Pojizeří. Udělejte si na začátku nového roku příjemnou procházku a přijďte na Valdštejn. V případě hezkého počasí lze vidět i nádherné panorama zasněžených Krkonoš.

FOTO, VIDEO: Stezka korunami stromů Krkonoše v bílém hávu. Rozhlédněte se!

Tříkrálový koncert Aliquis

KDY: Sobota 8. ledna v 17 hodin

KDE: kostel sv. Vojtěcha

Spolek přátel Ostašova zve do kostela sv. Vojtěcha na Tříkrálový koncert. V podání souboru Aliquis zazní skladby z českých barokních kancionálů. Vstupné dobrovolné - formou Tříkrálové sbírky prostřednictvím které spolek podporuje Hospic sv. Zdislavy.

Zámky zvou k zimní návštěvě

KDY: úterý – neděle od 10 do 14 hodin (Sychrov), od 11 do 13 (Zákupy)

KDE: zámky Sychrov a Zákupy



Do neděle 9. ledna si můžete přijít prohlédnout vánočně vyzdobené interiéry zámku v Zákupech na Českolipsku, který je letos poprvé otevřen celoročně. Přístupný tak bude i nadále, a to od úterý do neděle. Prohlídky tu začínají v 11 a ve 13 hodin. Zimní okruh zahrnuje mimo jiné předkaplí, zámeckou kapli, císařský výtah, třípokojové hostinské apartmá ve stylu biedermeieru, pokoj císařova hofmistra, apartmá arcivévodkyně Marie Terezy a pokoje v I. patře, zařízené jako honosný byt z období tzv. první republiky. Všechny místnosti zimního okruhu jsou bohatě zařízeny nábytkem, obrazy, porcelánem, loveckými trofejemi atd. Součástí zimního okruhu je i historická zámecká kuchyně v přízemí zámku. Celoročně můžete navštívit i zámek Sychrov na Liberecku. Památka, která sloužila jako rezidence původem francouzského rodu Rohanů, je známá z celé řady pohádek, natáčela se tu třeba Zlatovláska či Nesmrtelná teta. Zámecké pokoje jsou zařízeny původním nábytkem, obrazy a dalšími doplňky; většina místností také vyniká bohatou řezbářskou výzdobou. Zámek je veřejnosti zpřístupněn ve značném rozsahu, takže jeho prohlídka poskytne návštěvníkům dokonalou představu, jak se ve 2. polovině 19. století žilo na venkovském sídle bohaté šlechtické rodiny. Z technických důvodů není v tuto chvíli u zámku Sychrov přístupný zámecký park – variantou je procházka zámeckou oborou. O víkendech startují prohlídky v 10:15, 11:30, 12:45, 14:00, ve všední dny pak ve 10, 12 a 14 hodin.

Nedělní pohádky u Fryče

KDY: Neděle 9. ledna v 16 hodin

KDE: Knihkupectví a antikvariát Fryč

Nedělní pohádky pokračují i v novém roce – ta první se jmenuje Vodník ženichem.

Jak to vidím já

KDY: do 28. února 2022

KDE: ambit kláštera u Baziliky Jablonné v Podještědí



Výstavu svých prací pro vás připravili žáci a učitelé z výtvarného oboru Základní umělecké školy.