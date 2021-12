Magdalena Jetelová: Proměny místa a prostoru KDY: Pátek 17. prosince (do 8. května) KDE: Oblastní galerie Liberec - Lázně ZA KOLIK:

Výstava kreseb, světelných a akustických objektů, architektonických modelů a velkoformátových fotografií představující základní díla, kterými se Magdalena Jetelová podílí na proměně výtvarného umění epochy sahající od posledních desetiletí 20. století do současnosti.

Helena Vondráčková - Vzhůru k výškám

KDY: Pátek 17. prosince v 19 hodin

KDE: Dům kultury Liberec

ZA KOLIK: od 590 Kč



Legenda české populární hudby Helena Vondráčková vyráží na další česko-slovenské turné.

William Shakespeare: Mnoho povyku pro nic

KDY: Pátek 17. prosince v 19 hodin

KDE: Divadlo F. X. Šaldy Liberec

ZA KOLIK: 110 - 320 Kč

Tentokrát do sicilské Messiny umístil Shakespeare příběh své komedie z roku 1599. Ale mohl by se odehrát prakticky kdekoliv na světě a v kterékoliv době. Záludnost, všudypřítomné a věčné drobné všiváctví, které pomluvou způsobí veliký rozruch – to je motor slavné komedie.

Tři úkoly pro čerta

KDY: Sobota 18. prosince v 10 hodin

KDE: DDM Větrník Liberec



Všichni malí diváci jsou zvání na sobotní vánoční pohádku.

Vánoce s Kulišákem

KDY: Sobota 18. prosince v 10 hodin

KDE: Naivní divadlo Liberec

ZA KOLIK: 80 Kč

Hříčka vznikla volně na motivy pohádky bratří Grimmů "O ptáčkovi, klobáse a myšce". Půvab staré předlohy spočívá nejen ve fabulačním nonsensu (myška, ptáček a uzená klobása spolu žijí a hospodaří ve společné domácnosti), ale i ve vtipné a moudré alegorii: Každý ať dělá to, k čemu se nejlépe hodí. Tato pohádka je inscenována formou tzv. "stolového divadla". Herec a herečka příběh dětem vyprávějí a současně hrají loutkami (marionetami) v jednoduché, ale variabilní scéně, v níž se dbá na herecký detail.

Štědrej večer nastal aneb Veselé obrázky vánoční

KDY: Sobota 18. prosince v 15 a 18 hodin

KDE: Naivní divadlo Liberec

ZA KOLIK: 130 Kč



Tradiční předvánoční setkání s folklorními soubory Jizera a Jizerka.

Betlémské světlo

KDY: Sobota 18. prosince od 16 hodin

KDE: radnice Frýdlant – výstavní síň

Přijďte si vyzvednou vlastní světlo z Betléma a zkusit ho udržet až do Vánoc. K dispozici bude do 20 hodin.

Zámeček Pachtů z Rájova navštívili Josef II. i Napoleon

Hledá se tenor

KDY: Sobota 18. prosince a neděle 19. prosince v 19 hodin

KDE: Divadlo F. X. Šaldy Liberec

ZA KOLIK: 120 - 310 Kč



Děj muzikálu nás přenese do roku 1934, kdy se v operním domě v americkém Clevelandu chystá velkolepé představení Verdiho Otella. V hlavní roli má účinkovat světově uznávaný tenor Tito Merelli a všichni netrpělivě očekávají jeho příjezd. Ten má ovšem jiné starosti a ředitel divadla začne hledat záskok. Komedie půvabně, s nadhledem a především s nadsázkou obnažuje divadelní prostředí, operní fazónu a výstřední svět celebrit.

Vánoční speciál - Klanění pastýřů

KDY: Neděle 19. prosince v 15 hodin

KDE: Oblastní galerie Liberec – Lázně

Komentovaná prohlídka Vánoční Speciál se zaměří na křesťanský výjev Klanění Pastýřů od nizozemského malíře Jacoba Willemsz.

Komedie o hvězdě

KDY: Neděle 19. prosince v 16 hodin

KDE: Kateřinky, koupaliště



Kateřinské sousedské divadlo vás zve na velkou lidovou multimediální šou Komedie o hvězdě. S sebou si vezměte hrnečky na svařené víno a lucernu na betlémské světlo.

Adventní koncert v Heřmanicích

KDY: Neděle 19. prosince v 17 hodin

KDE: kaple sv. Antonína, Heřmanice v Podještědí

Na poslední adventní neděli vám zahraje Českolipský evergreen pod vedením sbormistra Václava Filipa a za klavírního doprovodu Radky Burdové.

Hvězda světla

KDY: Neděle 19. prosince v 18 hodin

KDE: kostel sv. Bartoloměje Hrádek nad Nisou



Světlo z Betléma do Vašich domovů. Pokud to půjde, tak včetně vánočního zpívání v kostele sv. Bartoloměje, pokud to nepůjde, tak na Horním náměstí před radnicí.

Koncert pěveckého sboru A my taky

KDY: Neděle 19. prosince od 18 hodin

KDE: Kostel sv. Bonifáce Liberec

Na koncertu o 4. neděli adventní vystoupí liberecký pěvecký sbor "A my taky" pod vedením Kristýny Müllerové.

Nedělní pohádky u Fryče

KDY: Neděle 19. prosince v 16 hodin

KDE: Knihkupectví a antikvariát Fryč Liberec



Na poslední adventní neděli jsou připraveny pohádky dvě - Jak sloni k chobotu přišli a O nepořádném křečkovi.