Noc kostelů

KDY: Pátek 12. června

KDE: Liberecko

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Kostel sv. Mikuláše, Bílý Kostel nad Nisou:

17:00 - Vystoupení dětí z mateřské a základní školy, možnost návštěvy věže kostela s vyhlídkou.

18:00 - Prohlídka věže kostela s vyhlídkou



Kostel Nejsvětější Trojice, Bílý Potok:

18:00 - 22:00 - Prohlídka, představení liturgických předmětů, zapálení svíčky za blízké

Kostel Krista Spasitele, Frýdlant v Čechách:

16:00 - Kostel a jeho historické tajemství - možnost prohlídky kostela

17:00 - Komorní flétnový soubor Flauto Collegium - hudební vystoupení žáků ZUŠ Frýdlant

18:00 - 21:00 - procházení prostorem a časem s historikem Milanem Svobodou - kostel a jeho výzdoba i zařízení - stručné dějiny kostela (1904–2020) slovem i obrazem

18:45 - Kvarteto zobcových fléten Sinfonia - hudební vystoupení žáků ZUŠ Frýdlant

19:15 - Kateřina z Redernu – poslední protestantská šlechtična ve Frýdlantu(1564? – 1617)

- „Temná postava“ místních pověstí: pořad pro dospělé i děti s ukázkami renesanční světské a duchovní hudby - opera „Legenda o Kateřině“ (dramatizované představení od S. Bodorové) s překvapením

Kostel sv. Linharta, Hlavice:

18:00 - Vyzvánění zvonu, zahájení. Taneční a pěvecké vystoupení souboru Horačky Výklad o historii poutí do Hlavice

18:00 - 21:00 - Soutěžní výstava kreseb žáků místní ZŠ a MŠ. Možnost prohlídky kostela, osobní i společné modlitby, rozhovoru s knězem (od19.30) Ochutnávka mešních vín, občerstvení

19:00 - Vystoupení flétnového uskupení umělecké školy z Českého Dubu. Výklad o životě sv. Linharta

19:45 - Slavnostní vyhodnocení výstavy dětských kreseb

20:00 - Modlitba barokního poutníka - chvíle ztišení a modlitby s doprovodem barokních zpěvů

Zdroj: nockostelu.czChrám Pokoje, Hrádek nad Nisou:

18:00 - Hudební škola Hrádek nad Nisou – vystoupení žáků, Bible – co jste možná nevěděli a výstava vzácného výtisku.

19:00 - Komentovaná prohlídka interiéru kostela. Vystoupení chrámového pěveckého sboru R. Bartoše. Výstava liturgických předmětů. Prohlídka věže kostela - Výstup na kostelní věž s vyhlídkou na město Hrádek nad Nisou a okolí, prohlídka zvonů

20:00 - Vystoupení hudební skupiny "A proč ne.. "

Kostel sv. Bartoloměje, Hrádek nad Nisou:

Kostel otevřen od 19:30

Celovečerní program: Chrámový sbor od sv. Bartoloměje, Hudební seskupení A proč ne … – kytara, zpěv. Prohlídka prostor kostela, nově i věž kostela, výstava liturgických předmětů, možnost ztišení a modliteb a rozhovoru s duchovními.

Kostel sv. Vavřince, Chrastava:

17:00 - Mše svatá

18:00 - 20:00 - Komentované prohlídky kostela, výstava liturgických oděvů a předmětů. Možnost ztišení a rozjímání při četbě biblických textů a poslechu hudby.

Bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy, Jablonné v Podještědí:

18:00: Mše svatá

19 – 23:00 – otevřena bazilika i ambity kláštera, možnost zhlédnout obě výstavy: V srdci paní Zdislavy a Svatá Zdislava – skvělá manželka a milující matka. Zároveň se mezi 19 a 23 hodinou konají noční prohlídky a výstup na městskou věž.

Kostel Nejsvětější Trojice, Jindřichovice pod Smrkem:

18:00 - Úvodní slovo k zahájení Noci kostelů 2020

18:15 - 21:30 - Prodejní výstava místní výtvarnice Lucie Svobodové, která pracuje i jako terapeut v místním domově důchodců, kde s klienty vyrábí výtvarná díla

18:30 - Solideo - První část koncertu skupiny Solideo, nevšední historická hudba na zapomenuté nástroje jako jsou zvířecí rohy, kostěné flétny, středověké dudy a dalších 25 instrumentů

19:30 - Autorská recitace Waltraud Jiranové

20:00 - Solideo - 2. část

21:00 - Flauto Collegium - vystoupení kvarteta příčných fléten ze ZUŠ Frýdlant

21:30 - 24:00 - Volný program, možnost prohlídky kostela, modlitba

Zdroj: Deník / Kamil KošunKostel Navštívení Panny Marie, Chrastava-Horní Vítkov:

18:00 - 20:00: Komentované prohlídka kostela v průběhu večera.

Českobratrská církev evangelická, Liberec:

Od 17:30 - Celý večer mají návštěvníci možnost prohlídky modlitebny, výstavy fotografií Kryštofa Susy, mohou splnit kreativní úkoly pro děti i dospělé, dovědět se něco o evangelické církvi, podívat se na Liberec ze střechy, občerstvit se a získat razítko.

Kostel sv. Vincence z Pauly, Liberec:

18:00 - 22:00 - Komentovaná prohlídka červeného kostela a prostor pro osobní ztišení.

Kostel nejsvětější Trojice, Vratislavice nad Nisou:

17:00 - Komentovaná prohlídka kostela a kostelní věže.

Kostel sv. Bonifáce, Dolní Hanychov:

18:00 - Zahájení Noci kostelů vyzváněním zvonů

18:05 - Do setmění věž jako vyhlídka

20:00 - Varhanní skladby

22:30 - Noční modlitba růžence

Kostel Nalezení sv. Kříže, Liberec:

18:00-22:00 - Otevřený kostel. Brány zahrady dokořán, možnost prohlídky zahrady s křížovou cestou a morovým sloupem

19:00 - Na skok do historie I., V rámci komentované prohlídky budou prezentovány nově objevené poznatky z dějin kostela, zároveň zazní barokní písně "o moru" v doprovodu historického nástroje Tromba marina.

20:30- Na skok do historie II.

Zdroj: https://www.skalnimesta.cz/Hrad Valdštejn:

od 20:30 - K celorepublikové akci Noc kostelů se kaple sv. Jana Nepomuckého na Valdštejně opět připojuje netradiční prohlídkou a zajímavým hudebním programem.

Kostel sv. Antonína Velikého, Liberec:

18:00 - Mše svatá

18:45 - 21:45 - Výstava fotografií z průběhu oprav kostela. Z ptačí perspektivy, prohlídka kostelní věže.

19:00 - Komentovaná prohlídka kostela I.

19:00 - 21:50 - Prodej drobných sakrálních předmětů a ikon.

21:00 - Komentovaná prohlídka kostela II.

Kostel sv. Antonína Paduánského, Ruprechtice:

18:00 - Mše svatá, mši doprovází rytmickými písněmi Scholy od 3A.

18:50 - Komentovaná prohlídka kostela, seznámení s historií.

19:30 - Komentovaná prohlídka kůru, varhan a krátká ukázka varhanní hudby.

21:00 - Prohlídka klášterní kaple, prohlídka kaple Stigmatizace sv. Františka v domě bratří františkánů. Kaple není běžně přístupná.

22:00 - Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím: Ztišení, modlitba, meditace.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Nová Ves u Chrastavy:

18:00 - 20:00 - Možnost prohlídky kostela, zapalení svíce s prosbou a vlastním úmyslem.

UDG

KDY: Pátek 12. června od 20 hodin

KDE: Bunkr Rock klub Liberec

ZA KOLIK: 330 Kč



Když kapely nemohou na festivaly, tak vám přijedou zahrát alespoň před klub. V pátek večer to bude oblíbená ústecká parta UDG.

Mňága a Žďorp

KDY: Pátek 12. června od 19 hodin

KDE: Restaurace na liberecké přehradě

ZA KOLIK: 300 - 350 Kč



Kapela na níž vyrostla nejedna generace míří do Liberce, zahrát si pod širým nebem.

Kabinet zázraků neboli Orbis Pictus

KDY: Sobota 13. června od 15 a 17 hodin

KDE: Naivní divadlo Liberec



Inscenace, která se inspiruje ve světově proslulé učebnici Jana Ámose Komenského Orbis pictus, je vlastně jakýmsi „divadelním úvodem“ do fungování planety Země. Přichystal ho tvůrčí tým kmenové režisérky Naivního divadla, Michaely Homolové (v NDL například O beránkovi, který spadl z nebe). Podtitul inscenace by klidně mohl znít „Zeměkoule v kostce“, nebo přesněji – ve skříni: po vzoru starobylých kabinetů kuriozit herci z jednotlivých poliček tajemného kabinetu vytahují méně či více známé artefakty, které rozžívají pomocí těch nejstarších i nejtradičnějších loutkářských triků. Těmito divadelními zázraky a kouzly postupně dětské diváky seznámí s největšími zázraky v životě kolem nás. Pro někoho je to příroda, pro jiného člověk samotný, leckdo zůstává v úžasu stát zase z objevů a vynálezů, které má člověk za dobu své existence na svědomí. Tím největším zázrakem je však planeta Země jako celek a její fungování ve vesmíru.

Základy krasopisu

KDY: Neděle 14. června od 14 hodin

KDE: OC Fórum Liberec



Studio ArtTeta pro vás pořádá nedělní odpolední Kurz základů krasopisu pro dospělé a děti od cca 12 let pod vedením zkušené lektorky Ireny Vohlídkové. Vyzkoušejte si i vy moderní styl psaní a různé tipy a vychytávky pro krasopsaní.

Naděje pro naši rodnou zem

KDY: Neděle 14. června v 15:30

KDE: Chrám Navštívení Panny Marie

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Na koncertě vystoupí smíšený pěvecký sbor Aurea Rosa a komorní sbor Bohemia Chór.

Letní kino na kolečkách: Chlap na střídačku

KDY: Neděle 14. června ve 21:45 hodin

KDE: Park Budyšínská Liberec

ZA KOLIK: 90 Kč

Putovní Kino na kolečkách se vrací do parku Budyšínská, aby vám nabídlo českou komedii "Chlap na střídačku". Piknikové sezení - deky s sebou, kino hraje po setmění.

Jekyll a Hyde – balet

KDY: Neděle 14. června od 19 hodin

KDE: Malé divadlo Liberec

ZA KOLIK: 200 Kč



Klasický hororový příběh, který si klade základní otázku rozdvojenosti člověka, vznikl v roce 1866. Útlé mistrovské dílko Roberta Louise Stevensona představuje věhlasného doktora Jekylla, který vynalezl prostředek, jak se převtělit do svého skrytého, zlého já. Jeho druhé já – Mr. Hyde – tak páchá zločiny, dokonce i vraždu, „ochutnává“ ze všech neřestí a zakázaných slastí, zkrátka zhmotňuje vše, co pro tehdejší puritánskou společnost bylo absolutním tabu. Ale kde je hranice mezi dobrem a zlem? Mezi puritány 19. století a dnešní dobou? Mezi vědomým ovládáním našich činů a ztrátou kontroly nad sebou samým? Kdy je člověk ještě uznávaným lékařem a od kdy už zhýralým prostopášníkem a vrahem? Temné stránky v nás bude baletními a pohybovými prostředky zkoumat choreografka Marika Hanousková. Ke spolupráci přizvala osvědčený tým, který stojí za úspěšnou inscenací Dům Bernardy Alby – skladatele Petra Čermáka a scénografa a kostýmního výtvarníka Aleše Valáška.