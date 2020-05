Operace Archa

KDY: Pátek 22. května od 18:50 hodin

KDE: Malé divadlo Liberec, YouTube kanál DFXŠ nebo na Facebook divadla F. X. Šaldy Liberec

ZA KOLIK: 350 Kč (pro návštěvníky Malého divadla)

Závěrečný díl prvního online seriálu Operace Archa, který činoherní soubor Divadla F. X. Šaldy v Liberci sedm týdnů vysílal na živo z Malého divadla divákům do všech domovů, se tento pátek bude opět vysílat online, ale někteří diváci ho budou moci vidět i z hlediště Malého divadla. Vstupenky na přímý přenos s exkluzivními dárky je možné zakoupit za 350 Kč ve vybraných časech na pokladně DFXŠ, nebo na e-vstupence. Přímý přenos začíná na online kanálech DFXŠ v 18:50, program na Malém divadle ale pro diváky v hledišti začíná již v 18:45, aby mohli nasát celý proces online přenosu. Operace Archa je bláznivou komediální fikcí, ve které jde o záchranu celého lidstva. Děj se odehrává v Liberci. Zapálený profesor Technické univerzity (Martin Polách) se sedmi superhrdiny s mimořádnými super-schopnostmi, mají přežít konec světa v nejtajnějším podzemí Liberecké radnice. Scénář byl psán díl od dílu vždy od pondělí do středy na základě námětů diváků dramaturgy Lenkou Chválovou a Jiřím Janků. Režii má na starosti umělecký šéf činohry DFXŠ Šimon Dominik. O hudbu a hudební doprovod se postaral Marek Ottl.

Po stopách Karolíny Světlé

KDY: Celoročně

KDE: Světlá pod Ještědem

ZA KOLIK: Zdarma



Ve Světlé pod Ještědem můžete vyrazit po naučné stezce Po stopách Karoliny Světlé. Ta v nových souvislostech představuje oblast Podještědí, kde započaly svůj život knihy Karoliny Světlé. Naučnou stezku vytvořil spolek Stopy v krajině. Okruh s 12 zastávkami měří 7,5 km a vede převážně po asfaltových cestách. Procházku můžete začít u zastavení č. 1 u kostela ve Světlé pod Ještědem.

Kino v Hejnicích promítá od pátku

KDY: Od 22. května

KDE: Kino Hejnice

ZA KOLIK: 100 - 110 Kč



Divákům se v pátek 22. května otevře po nucené pauze Kino Hejnice. Na první den si připravilo dva snímky. Od 17:30 hodin to bude animovaná fantasy komedie Frčíme, od 20 hodin nabídne českou komedii Chlap na střídačku. V sobotu můžete vyrazit znovu na snímek Frčíme a ve 20 hodin na dokument V síti. Jako vše, má i promítání kin přísná pravidla. Sál se otevře jen pro 100 osob, ideální je zakoupit si vstupenku on line, a to na webové stránce kino.mestohejnice.cz

Herbář

KDY: Neděle 24. května od 10 hodin

KDE: EkoPark Liberec



EkoPark Liberec pořádá v neděli 24. května mezi 10. a 18. hodinou workshop s názvem Herbář. Vytvoříte si vlastní herbář s lektorkou Annou Kopřivovou.