Zábavné a hravé odpoledne před budovou knihovny pro celou rodinu pod širým nebem. Na děti čeká několik stanovišť, kde mohou vyzkoušet např. hudební bojovku, pohybové hry, kreslení křídou nebo třeba bubnování. K dispozici budou také maxihry a nové robotické hračky. Maminky si mohou dokoupit nové tituly v burze knih.

Cesta za pokladem

KDY: Pátek 24. června od 16 hodin

KDE: Skalní údolí, Hodkovice nad Mohelkou

ZA KOLIK: 80 Kč



Přijďte na tradiční cestu za pokladem, letos na téma "Cesta do pravěku", na kterou vás zve Rodinný klub motýlek. Čeká vás lov mamuta, úkoly pro děti, výtvarná dílna, fotokoutek a mini diskotéka.

Krajiny zázraků

KDY: Pátek 24. června od 18 hodin (do 9. října)

KDE: Oblastní galerie Liberec - Lázně

Výstava Krajiny zázraků představí výběr z díla barokního malíře Jana Jiřího Hertla, působícího v Turnově a Mnichově Hradišti. Vystavené obrazy ze sbírek Muzea Českého ráje v Turnově pocházejí ze zdejšího františkánského kláštera, do něhož při obnově po požáru r. 1707 Hertl dodal obrazy řádových světců, Mariánský cyklus, Apoteózu sv. Jana Nepomuckého a v letech 1718–25 cyklus lunet s výjevy ze života sv. Františka. Krajina, herojská i intimní v duchu barokního romantismu, je v nich rovnocennou součástí figurálních výjevů – činů a zázraků sv. Františka, jehož láska k přírodě dostává dnes novou aktuálnější dimenzi. Hertl je jedním z „malých mistrů“ českého baroka, kteří se zasloužili o přijetí barokního stylu obyvatelstvem českého a moravského venkova.

Ferďácký fotbalový turnaj

KDY: Sobota 25. června od 9 hodin

KDE: hřiště, Ferdinandov (Hejnice)



Vrtule Ferdinandov pořádá 10. ročník turnaje, který zdaleka není jen o fotbale. V rámci turnaje bude připraveno bohaté občerstvení, soutěže o zajímavé ceny pro děti i dospělé a dorazí i hudební hosté: kapely Medvěd 009 a The Duchod.

Má to smysl!

KDY: Sobota 25. června v 10 a 14 hodin

KDE: Zoologická zahrada Liberec

Zoo Liberec připravila seriál speciálních komentovaných prohlídek. Návštěvníci mají příležitost využít „smyslů plné“ procházky zoologickou zahradou s průvodcem. Jeho komentáře se zaměří na speciality, zvláštnosti a rekordy různých smyslů ve světě zvířat. Kromě běžných – jako je čich, sluch, hmat, zrak, chuť je snahou přiblížit i téma rovnováhy, echolokace a jiných zvířecích specialit. Kapacita každé skupiny je omezena, je tedy třeba se předem rezervovat na webu www.zooliberec.cz.

Youngtimer sraz 2022

KDY: Sobota 24 června v 10 hodin

KDE: Technické muzeum Liberec



Federace klubu historický vozidel ČR zve na setkání vozidel spadajících do kategorie Youngtimer. Účastníci mohou přijet s vozidly vyrobenými v období 1970-2000. Bude zde také bohatý program pro dětské návštěvníky akce – skákací hrady, malování na obličej a malé dopravní hřiště.

Slavnostní otevření Pumptracku

KDY: Sobota 25. června od 13 hodin

KDE: Pumptrack Hrádek nad Nisou (za skateparkem, proti kynologickému cvičišti)

Otevření nového hrádeckého pumptracku v hrádecké cihelně. Exhibice profi jezdců, sranda závod pro příchozí.

Velké pivovarské slavnosti

KDY: Sobota 25. června od 13:30 hodin

KDE: Pivovar Konrad, Vratislavice nad Nisou

ZA KOLIK: 150 Kč



Velké pivní slavnosti ve Vratislavicích budou ve znamení nejen dobrého piva, ale také dobré muziky. Zahrají kapely: Archa (hard rock), Bandoleros (jižanský rok), V.A.R. Vratislavický alkoholový rachot, Michal Ambrož a Hudba Praha, Therapist (hardcore) a Tomba Bomba (rap).

Slavnosti slunovratu

KDY: Sobota 25. června ve 14 hodin

KDE: Skalní vyhlídka Martinská stěna, Liberec

Jizersko – ještědský horský spolek vás zve do bývalého lesního divadla u skalní vyhlídky na další ročník tradičních slavností. Divadlo Krtek sehraje ve 14:30 pro děti představení Cirkus plný pohádek, v 15:30 vás čeká hudební vystoupení Marek Dusil Blend.

Lukáš z Liberce se chce postavit na nohy, ale nutné rehabilitace jsou nedostupné

Rádlofest

KDY: Sobota 25. června od 14 hodin

KDE: kiosek Milíře, Rádlo



Obec Rádlo a kapela Blue Apples vás zvou na festival country a bluegrassové muziky. Vystoupí kapely: Bleskový sběr, Nabitý baterky, Blue Apples a Album.

Hříšná Jizera v Naivním divadle

KDY: Sobota 25. června od 18 hodin

KDE: Naivní divadlo Liberec

ZA KOLIK: 130 Kč

Folklórní soubor Jizera představí sedmero (ne)smrtelných hříchů. Kolik jich znáte vy? Večer zahájí ještě hříchy nezatížené děti z Malé Jizerky a přípravky, Jizerka rozhodne o tom, zda si vás odnesou čerti do pekla, nebo jestli jste se dostatečně vykoupili pro vstup do nebe, a nakonec přísný učitel vyzkouší našeho látku neznajícího školáčka, kterému Jizera napoví, které že hříchy to jsou, a to i s názornou ukázkou.

Filmové léto - Gump

KDY: Sobota 25. června ve 20:30 hodin

KDE: hřiště Pardálcentrum, Jablonné v Podještědí

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Kinematograf bratří Čadílků a letní kino patří neodmyslitelně k sobě. V sobotu si nenechte ujít úspěšný loňský film o psím přátelství – Gump.

Saturnin

KDY: Sobota 25 a neděle 26. června od 20:30 hodin

KDE: Zámek Sychrov

ZA KOLIK: 390 Kč

Legendární sluha Saturnin ožívá v autorské dramatizaci slavného románu Zdeňka Jirotky, který napsal v roce 1942. Rodinná komedie plná humoru a živé hudby vás přenese do noblesní prvorepublikové atmosféry a ukazuje jak to vypadá, když se sluha stane de facto pánem svého zaměstnavatele.

Zámecké slavnosti

KDY: Neděle 26. června od 9 hodin

KDE: Zámek Svijany

ZA KOLIK: 50/100 Kč



Zámek Svijany oslaví v červnu již šesté výročí od svého otevření veřejnosti. Na oslavu jste srdečně zváni i s celou rodinou. Můžete se těšit na bohatý celodenní program, řadu zajímavých tradičních i netradičních stánků s občerstvením, pohádkové prohlídky zámku, atrakce pro děti a mnoho dalšího. Chybět nebude pivní osvěžení v podobě kroužkovaného ležáku Zámek uvařeného speciálně ke slavnostnímu otevření Zámku Svijany v červnu 2016. Návštěvníci s platnou vstupenkou se také automaticky zúčastní losování o pamětní stříbrnou minci s motivem ležáku Šlik. Podrobný program včetně aktivit v celém zámeckém areálu najdete na www.zameksvijany.cz.

Jahodová neděle

KDY: Neděle 26. června v 10 hodin

KDE: nám. Dr. E. Beneše Liberec

řijďte se pobavit, nakoupit si nejen jahody, dát si něco dobrého a hlavně si odpočinout na Jahodové neděli. Ochutnáte nejrůznější výrobky z jahod, nakoupíte čerstvé jahody z domácí produkce a spoustu dalších výrobků a produktů z našeho farmářského trhu. Dopoledne to na náměstí rozjede kamarádka dětí Pája Papagája s veselými písničkami a zábavnými soutěžemi. Čekají vás soutěže a dílny nejen pro děti a zábavu pro příjemnou neděli s Motyčkovic klikou. Celým dnem vás bude provázet skupina Náhodné setkání. Ve 13:00 proběhne soutěž v pojídání jahodových knedlíků.

Krajka jako pavučinka

KDY: Neděle 26. června v 17 hodin

KDE: Podještědské muzeum Český Dub



Podještědské muzeum a knihovna vás zvou na slavnostní vernisáž výstavy Romany Zmrzlé Galuszkové a Zuzany Galuszkové, která představí křehkou krásu krajky. Zahájení výstavy se zúčastní také folklórní soubor Horačky a během odpoledne budou probíhat ukázky paličkování.

Koncert Lindy Sítkové

KDY: Neděle 26. června v 18 hodin

KDE: kostel sv. Bonifáce Liberec

Jste zváni na nedělní koncert, kde vystoupí česká varhanice, hrající v Praze v kostele sv. Salvátora, Linda Sítková.

Kinematograf bratří Čadíků

KDY: neděle 26. - středa 29. června od 21:30 hodin

KDE: Horní náměstí Hrádek nad Nisou

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Po čtyři večery si můžete po setmění užít čtyři české filmy – Cesta domů, Gump, Prvok, Šampón, Tečka a Karel a Zbožňovaný. Vstupné do letního kina je dobrovolné a poputuje na účet nadace Konto Bariéry.