Óčko City Outdoor - Ještěd

KDY: pátek 14. srpna – neděle 16. srpna

KDE: skiareál Ještěd

Přijďte navštívit stanové městečko u dolní stanice lanovky Skalka, kde se můžete těšit na DJ, u kterého zrelaxujete v pohodové chill zóně a vaše děti se zatím zabaví na skákacím hradu. Zasoutěžit si můžete o produkty partnerů akce.

Milan Kundera (neztracen) v překladech

KDY: trvá do 8. října

KDE: krajská vědecká knihovna v Liberci

ZA KOLIK:



Výstava věnovaná překladům děl Milana Kundery. Brněnský rodák Milan Kundera patří k nejpřekládanějším autorům na světě; seznam překladů obsahuje více než tři tisíce vydání v různých světových jazycích. Výstava nejenže představí některá z těchto vydání, ale i bezprostřední ohlasy na Kunderovo dílo z recenzí z různých světových médií. Nechybí ani úryvky z díla včetně pasáží z románů, které zatím nebyly do češtiny přeloženy. Převodu do české verze se proto ujal sám autor. Na místě si budou moci návštěvníci mimo jiné i prolistovat kompletní řadu českých vydání, tak jak postupně od 90. let vychází v brněnském nakladatelství Atlantis.

Dubgang 2020

KDY: pátek 14. srpna

KDE: autokemp, Liberec

ZA KOLIK: 100 Kč



Sraz upravených vozů vypukne v pátek v autokempu v Pavlovicích, sobotní exhibice závodních vozů se uskuteční na stadionu ploché dráhy. Jako vždy se bude jednat o pohodovou poklidnou akci s doprovodným programem.

Traktoriáda

KDY: sobota 15. srpna v 11 hodin

KDE: rekreačně-sportovní areál Vesec

ZA KOLIK: 50/25 Kč



Ve veseckém areálu se bude konat 1. ročník Traktoriády. Organizátoři zvou všechny návštěvníky areálu a milovníky malých traktorů na velkou podívanou, Na své si přijdou i malí návštěvníci, pro které budou připraveny různé zábavné hry.

Svatovavřinecká pouť

KDY: sobota 15. srpna – neděle 16. srpna

KDE: louka za hasičskou zbrojnicí, Chrastava



Akci spolupořádají město Chrastava a Sbor dobrovolných hasičů. Srdečně zvou návštěvníky na bohatý doprovodná program, nebudou chybět atrakce pro děti, hudba a výstava drobného zvířectva. V 19 hodin začne pouťová zábava s hudbou, dobrým jídlem a pitím.

Valdštejnský historický víkend

KDY: sobota 15. srpna – neděle 16. srpna od 9 hodin

KDE: hrad Valdštejn

ZA KOLIK: 120/80 Kč



Historický víkend se šermem a dobovou hudbou. Představení v režii SHŠ Mordýři Mladá Boleslav a koncerty skupiny Capella Rederna.