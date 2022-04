Michajlov představí skladby z desek Ronin, Limit, Fifa street a Daniel Vardan zahraje poprvé živě svoje album Gomora.

Moje první židovské Vánoce

KDY: Pátek 1. dubna v 19 hodin

KDE: Divadlo F. X. Šaldy Liberec



Hadar Galron je současná izraelská režisérka, herečka a především dramatička. Vzhledem k tomu, že má tato autorka velmi vřelý vztah k České republice, rozhodla se napsat hru, která zpracovává osudy českých židovských rodin ve dvacátém století. Ve středu jejího zájmu nestojí téma holocaustu, ale spíše to, co se zde dělo po válce. Řada lidí se musela po prožitých válečných hrůzách se svou židovskou identitou vyrovnávat – někdo se víry zřekl, jiný ji tajil, další emigrovali po roce 1948 do nově vzniklého státu Izrael. Hlavním tématem hry je tedy hledání identity v rodinách s židovskou tradicí.

Komentovaná prohlídka krytu civilní obrany

KDY: Sobota 2.dubna v 8:30 hodin

KDE: Kryt civilní obrany Liberec

Prozkoumejte největší liberecký kryt civilní obrany, uvidíte ukázky plynových masek, ochranných obleků i původní vybavení – plně funkční strojovnu a filtro-ventilační zařízení.

Zpřístupnění středověké věže

KDY: Sobota 2. a neděle 3. dubna od 9 hodin

KDE: zámek Lemberk



Po zimní přestávce zámek Lemberk opět otevírá návštěvníkům své brány. Zpřístupněny budou dva prohlídkové okruhy (1. a 3. okruh) a středověká věž.

Fauna trhy

KDY: Sobota 2. dubna od 10 hodin

KDE: centrum Babylon Liberec

Prodej, výstava a nákup terarijních zvířat, okrasného ptactva, techniky, krmného hmyzu, hlodavců i odborné literatury.

Vydejte se vlakem na Harrachovskou naučnou stezku

Benefiční koncert pro Ukrajinu

KDY: Sobota 2. dubna v 18 hodin

KDE: Kostel sv. Antonína Velikého Liberec



Na koncertě zazní Mozartovo Requiem. Výtěžek z akce půjde v plné výši na pomoc Ukrajině. Vystoupí liberecké sbory Ještěd, Rosex, A my taky a další. Orchestr bude složen ze členů divadla F. X. Šaldy a mnoha dalších muzikantů.

Men4queen

KDY: Sobota 2. dubna ve 20 hodin

KDE: centrum Babylon Liberec

Exkluzivní celovečerní představení pánské taneční skupiny, kde prožijete nezapomenutelný večer plný vášně, tance, potěšení pro dámské oko a hlavně večer, na který už nikdy nezapomenete.

Country bál

KDY: Sobota 2. dubna ve 20 hodin

KDE: restaurace U Loterie Český Dub



Výtěžek z prodeje vstupenek bude poukázán charitativním organizacím na podporu Ukrajiny. Hraje kapela Funny Grass, ukázky a výuku tanců předvede taneční skupiny The Wings a čeká vás i noční překvapení.

Společenský večer města

KDY: Sobota 2. dubna ve 20 hodin

KDE: DK Beseda Hrádek nad Nisou

18. společenský večer města spojený s předáváním Ceny starosty města Hrádek nad Nisou za rok 2021 a ceny pro sportovce roku.

Barevné trápení chameleona Leona

KDY: Neděle 3. dubna v 16 hodin

KDE: Knihkupectví a antikvariát Fryč Liberec

ZA KOLIK:



Klasická nedělní pohádka bude tentokrát spojena s výtvarnou dílnou, kde si děti vyrobí svého originálního chameleona. Malý chameleon má velký problém. Vždy se zbarví jinak, než potřebuje a díky své odlišnosti těžko hledá přátele. Nakonec ale právě ta „jinakost“ zachrání ostatní a jemu získá obdiv.