Design Days Reichenberg

KDY: Pátek 4. června – neděle 6. června

KDE: Oblastní galerie Liberec – Lázně

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Design Days Reichenberg proběhnou v prostorách bazénové haly, ochozu a zahrady Oblastní galerie Liberec. Návštěvníci se mohou těšit na módu a módní doplňky, grafiku, šperky, sklo, porcelán, interiérové doplňky, výrobky z ručního papíru a mnoho dalšího. Společným jmenovatelem je originalita, kreativita a kvalita. Vnitřní část akce hudebně doprovodí DJ Pup-shmeer. Na zahradě jsou nejen pro rodiče s dětmi připraveny pohádky Naivního divadla Tři přadleny a Jak šel Kuba za Markytou. Chvíle strávené venku zpříjemní také občerstvení od oblíbených libereckých podniků. Oblastní galerie Liberec nově nabízí limitovanou sérii designových tašek s potiskem DDR. Tašky jsou k zakoupení na pokladně galerie a na akci samotné. Po dobu akce budou přístupné pouze výstavy David Hanvald / Rukopis převzít nejde! a Baptiste Charneux /Intervence č. 25. Ostatní prostory galerie budou pro veřejnost uzavřeny.

Premiéra pod širým nebem - Lišák Renard

KDY: Pátek 4. června ve 20 hodin

KDE: nám. Dr. E. Beneše 2/10 (naproti radnici) Liberec

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Dveře divadel se opět otevírají a Naivní divadlo vám konečně může představit inscenaci, kterou pro vás několik měsíců usilovně zkoušelo. A kdy jindy uspořádat premiéru nové pohádky než u příležitosti Dne dětí! Lišáka Renard je dobrodružná loutková komedie pro děti od šesti let.

NS Duo

KDY: Pátek 4. června v 16 hodin

KDE: Knihkupectví a antikvariát Fryč Liberec

Blíží se léto a s ním tradiční pouliční hraní před knihkupectvím Fryč v Pražské ulici v Liberci. Přijďte si poslechnout duo složené z kapely Náhodné setkání, konkrétně Davida "Golema" Watzla a Péťu Štěpánkovou.

Budulínek

KDY: Sobota 5. června v 10 hodin

KDE: Naivní divadlo Liberec



Půvabná loutková pohádka pro děti od 4 let plná humoru a živé hudby. Jak dopadne Budulínek, který neposlouchá své prarodiče? Kam až ho neposlušnost přivede a kdo mu ze šlamastyky pomůže? Originální zpracování jinak klasické české pohádky z pera Víta Peřiny.

Vydejte se na zámky

KDY: úterý - neděle

KDE: zámky Zákupy, Lemberk, Sychrov, Grabštejn, Hrubý Rohozec, Frýdlant

Na začátku června konečně otevřely své brány také zámky a jejich interiéry. Třeba s otevřením zámku Zákupy pro veřejnost zde byl zároveň zahájen i celoroční provoz, neboť je zde nachystána i Zimní trasa. Zámek Zákupy bude tak v Libereckém kraji vedle stávajícího Sychrova druhým, celoročně zpřístupněným objektem v rámci NPÚ. S prvním červnovým dnem otevřely také zámky Lemberk a Hrubý Rohozec. V sobotu 5. června startuje turistická sezona na Frýdlantu, kde se ještě tento týden natáčela pohádka, a také na Grabštejně, kde start sezony oddálily archeologické práce.

Koupaliště Sluníčko

KDY: od soboty 5. června 9 - 20 hodin

KDE: Vratislavice nad Nisou

ZA KOLIK:



Areál vratislavického koupaliště Sluníčko se s víkendem otevře veřejnosti. Na koupalištích platí pravidlo jednoho člověka na 15 metrů čtverečních. Na vratislavickém koupališti mají elektronickou pokladnu, která ukazuje počet přítomných lidí, a po jejich odchodu je zase odmazávají.

Zahájení koupací sezony

KDY: Sobota 5. června od 14 hodin

KDE: Lesní koupaliště Liberec

ZA KOLIK: vstup zdarma

V sobotu začne sezóna! Těšte se na pivko, limo, něco dobrého na zub, nebo jen na koupačku, která vám rozbuší srdce. Po společném skoku odpískaném primátorem města Liberce (14:00) zahraje Vašek Truksa alias Cigarette Pillowbag (14:30), pro nejmenší bude připraven báječný Marek Sýkora a jeho představení (15:30). Voda je studená, pivo také.

Král Lear

KDY: Neděle 6. června v 19 hodin

KDE: Divadlo F. X. Šaldy Liberec



Nesmrtelný příběh Williama Shakespeara začíná jako pohádka o královském otci, třech dcerách a hloupé otázce – „která z vás mě má nejraději?“ Spolu s králem se ale příběh z paláce vydává na krutou cestu až k poznání, co z člověka zbývá, když o všechno přijde: o moc, přátele, rodinu, domov, o šaty i o rozum. Shakespeare ve velkém básnickém gestu zachycuje síly, které se střetávají na rozhraní generací nebo na zlomu staršího a nového světa. A dnes je téma předání „země“ mladším velmi aktuální, jak evropská populace nezadržitelně stárne a současný člověk přitom právě stárnout odmítá, jako by se to ani neslušelo.