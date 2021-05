Bojovali, abychom žili

KDY: Pátek 7. května v 17 hodin

KDE: Krajská vědecká knihovna Liberec

ZA KOLIK: zdarma

Online přednáška Jana Hněličky pořádaná u příležitosti zahájení stejnojmenné výstavy. Jde o výstavu venkovní umístěnou před budovou knihovny. Výstava představí životní osudy devíti Liberečanů, kteří v době druhé světové války vstoupili do československé zahraniční armády a na různých frontách bojovali za návrat svobody a demokracie. Prezentovány budou příběhy hrdinů od Tobruku, Dunkerque, Kyjeva nebo Dukly Posluchači online přednášky se podrobněji seznámí s životními osudy jednotlivých libereckých válečných veteránů, výzkumem československých odbojářů z Liberecka a databází Regionálních osobností Libereckého kraje.

Rozhledna Hvozd

TIP NA VÝLET

KDE: asi 2 km východně od Krompachu a 2,5 km jihozápadně od Oybinu.

ZA KOLIK: vstupenky koupíte v horské chatě Turmbaude



Už od konce 18. století byla oblíbeným turistickým cílem vrch kopce Hvozd či Hochwald – v roce 1821 na něj vystoupil i bývalý rakouský císař Ferdinand I. Dnes tudy prochází česko-německá státní hranice. Rozhledna nabízí krásný výhled do širokého okolí. Vidět z ní jsou Žitavské hory s malebným letoviskem Oybin, Popova skála, táhlý Ještědský hřbet a za pěkného počasí dokonce Jizerské hory a Krkonoše. Přístup na vrchol Hvozdu je z české strany po červené turistické značce z Krompachu. Z německé strany je nejvýhodnější přístup z obce Hain po asfaltové lesní silničce.

Online benefiční koncert: Hrajeme pro 20 zoo

KDY: Neděle 9. května v 17 hodin

KDE: www.hrajemepro20zoo.eu, facebook Lidových sadů

ZA KOLIK: 100 - 500 Kč



Open air koncert, na kterém mimo jiné vystoupí No Name, MIG 21, Dan Bárta, Rybičky 48, Jakub Děkan, Denoi, LinaKaro a Igor Orozovič s kapelou, se uskuteční a bude streamován ze zahrady Kulturního střediska Lidové sady v Liberci. Moderátorem akce bude Libor Bouček a program bude kromě hudebních vystoupení zahrnovat i zajímavé rozhovory a krátké virtuální prohlídky zapojených zoo. Online vysílání proběhne na portálu Ticketstream.cz, kde byl již od 30. 4. zahájen i předprodej vstupenek.

Pohádky ovčí babičky

KDY: Sobota 8. května od 8 hodin (do neděle 9. května, 20 hodin)

KDE: YouTube kanál Naivního divadla Liberec

ZA KOLIK: zdarma



Pět příběhů o jednom beránkovi, který je chytřejší než tři vlci dohromady, si Naivní divadlo zapůjčilo od plzeňského divadla Alfa. Ovčí babička převypráví pohádky: O chytrém beránkovi, O tom, proč se usmívá měsíček, Jak vlci vykopali sami sobě jámu, Beránek a falešní beránci a O tom velkém vlčím vystřelení. Všechny příběhy vám zahrají s přispěním nejrůznějších typů šitých loutek a herců v maskách. A navíc – „Pohádky ovčí babičky“ poprvé uvidíte barevně!

Moje kino live

KDY: viz program

KDE: www.kulturadoksy.cz

ZA KOLIK: 100 Kč



Nejpozději hodinu před začátkem projekce zakoupíte vstupenku na www.kulturadoksy.cz. Nejpozději 30 minut před začátkem projekce pak obdržíte e-mail s odkazem na stream. Kromě projekce samotné je je k dispozici půl hodiny před a půl hodiny po filmu chat, kde si můžete popovídat s ostatními diváky.

Program:

Čtvrtek 6. 5. ve 20:30: Naděje

Pátek 7. 5. ve 20:30: Víkend na chatě

Sobota 8. 5. ve 20:30: Festival otrlého diváka uvádí: Syrová síla

Neděle 9. 5. ve 20:30: Země medu

ONLINE: Vitamín D aneb Divadla spolu

KDY: Neděle 9. května v 18 hodin

KDE: www.saldovo-divadlo.cz, facebook divadla F. X. Šaldy

ZA KOLIK: zdarma



Třináct divadel od Chebu až po Ostravu přijalo SPOLEČNOU KREATIVNÍ VÝZVU, v rámci které každý zúčastněný soubor během pouhých 72 hodin vytvoří a natočí inscenaci na společné téma. Výsledky tohoto adrenalinového maratonu budou odvysílány v neděli 9. května 2021 v 18:00 v mimořádném přímém přenosu z Divadla F. X. Šaldy v Liberci na YouTube kanálu Vitamín D.

Severočeské muzeum otevírá

KDY: denně kromě pondělí od 10 do 19 hodin

KDE: Liberec

ZA KOLIK: dobrovolné vstupné



Severočeské muzeum otevře své brány návštěvníkům po více než třech letech. Muzeum bylo zavřené z důvodu kompletní rekonstrukce a uzavírku ještě prodloužila vládní nařízení v souvislosti s pandemií. Nyní se můžete těšit na spoustu novinek – nové expozice, nové výstavy, novou otevírací dobu od 10 do 19 hodin (denně kromě pondělí) či volný vstup. Aktuální informace sledujte na webu www.muzeumlb.cz a facebooku muzea.

Frýdlantská muzea i betlém jsou otevřena

KDY: probíhá

KDE: Městské muzeum, muzeum Špitálek, Simonův betlém Frýdlant



Veřejnosti po dlouhé době znovu otevírají ve Frýdlantu městská muzea, radniční věž i Simonův betlém. Umožňuje to rozvolnění vládních opatření proti koronaviru. Městské muzeum ve druhém patře radnice i muzeum Špitálek budou otevřena v květnu vždy ve středu, v pátek a v sobotu od 10.00 do 12.00 hodin a pak od 12.30 do 16.00 hodin. Ve stejných dnech a časech je pak umožněna i návštěva radniční věže. Simonův betlém je v květnu a červnu otevřen od úterý do neděle vždy od 10.00 do 12.30 a pak od 13.00 do 16.00 hodin.