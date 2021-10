Den architektury

KDY: Pátek 1. října

KDE: Liberec

ZA KOLIK: vstup zdarma

Spolek KRUH ve spolupráci s lokálními organizacemi pořádá 11. ročník celorepublikového festivalu. Den architektury není jen architektura a urbanismus, ale i širší souvislosti, které stojí na pozadí vzniku každého domu, parku, čtvrtě či města. V rámci těchto dnů proběhne v Liberci hned několik akcí na různých místech. Můžete se vydat po stopách zaniklých tramvajových tratí, poznat Liberec jako kolébku motorismu, v nově zpřístupněných prostorách továrny Christiana Linsera proběhne komentovaná prohlídka výstavy diplomových prací studentů architektury a urbanismu, jejichž návrhy se věnují možnému budoucímu pojetí Papírového náměstí v Liberci, dozvíte se o nerealizovaných projektech na výstavbu silnic a dálnic, chybět nesmí Ještěd a program v Technickém muzeu. Všechny potřebné informace najdete podrobně na: www.denarchitektury.cz/program/?action=search_events&city=Liberec.

Divotvorný hrnec

KDY: Pátek 1. října v 19 hodin

KDE: Divadlo F. X. Šaldy Liberec

ZA KOLIK: 120 - 380 Kč



Původní verze broadwayského muzikálu Finian’s Rainbow uchvátila českou dvojici V+W natolik – již po společném návratu z emigrace - že ji hned poté převedli na české jeviště, s přenesením do českých reálií. Ústřední postavou se stala postava vodníka Čochtana, kterou si Jan Werich vybudoval přímo „na tělo“, Jiří Voskovec hru režíroval. Divotvorný hrnec byl zároveň jejich poslední společnou hrou a objevilo se v ní hned několik výrazných umělců, jako byly Ljuba Hermanová, či Soňa Červená.

Nerez a Lucia

KDY: Pátek 1. října v 19 hodin

KDE: Krajská vědecká knihovna Liberec

ZA KOLIK: 200 Kč

Zakládající členové legendárních Nerez Vít Sázavský a Zdeněk Vřešťál se v roce 2019 spojili se zpěvačkou Luciou Šoralovou a natočili desku, která obsahuje 12 převážně autorských písní od Zdeňka Vřešťála a Lucie Šoralové, a se zajímavými hostujícími autory (Ondřej Soukup nebo Silvia Kaščáková). V lednu 2021 nahrála skupina již druhé album, které se jmenuje CELA a vyšlo na CD i jako vinyl 25. května 2021.

Víkend Křišťálového údolí

KDY: Sobota 2. a neděle 3. října

KDE: Liberecký kraj

ZA KOLIK: vstup zdarma



Dva dny otevřených dveří ve více než 40 sklárnách, ateliérech, muzeích a školách. Liberecký kraj je celosvětově výjimečný šíří a různorodostí sklářské, bižuterní a šperkařské výroby. V kraji se sklo a šperky vyrábějí už po několik staletí. Živá současnost téhle tradice je ale nejen v nádherných výrobcích, obdivovat můžete i samotný proces výroby, která se mnohde příliš neliší od té před sto lety. Je to strhující a jedinečný zážitek. Detailní program a otevírací doby jsou na webu crystalvalley.cz, ale nejpraktičtější bude použití mobilní aplikace Smartguide, která umožní i navigaci do jednotlivých míst.

Brouk Pytlík

KDY: Sobota 2. října v 10 hodin

KDE: sokolovna, Proseč pod Ještědem

Pohádkový muzikál na motivy slavné knížky Ondřeje Sekory plný dobrodružství slavného „všeuměla“ a „všeználka“. Děti se setkají s Ferdou Mravencem, Pavoukem Vodouchem, zlým Potápníkem, půvabnou Splešťulí Blátivou, Cvrčkem a dalšími postavičkami známých dětských bajek. Do jezírka, kde bydlí statečný a hodný Pavouk Vodouch, se přistěhuje zlý Potápník s půvabnou Splešťulí Blátivou a začne všem poroučet. Ferda Mravenec a jeho kamarádi – Cvrček, Ploštice Ruměnice, Škvor policajt, Luční Koník a samozřejmě Brouk Pytlík – se společně snaží palouček zachránit.

O chytrém Honzovi a krásné Madlence

KDY: Sobota 2. října od 10 hodin

KDE: kino Frýdlant

ZA KOLIK: 50 Kč



Klasický pohádkový příběh o Honzovi, který je nejen chytrý, ale také statečný a svým důvtipem zachrání krásnou Madlenku před nástrahami zlé statkářky Kunhůty.

Komentovaná prohlídka krytu civilní obrany

KDY: Sobota 2. října od 8:30 hodin

KDE: kryt civilní obrany Liberec

Prozkoumejte největší liberecký kryt civilní obrany, uvidíte ukázky plynových masek, ochranných obleků i původní vybavení – plně funkční strojovnu a filtro-ventilační zařízení.

Rodinné odpoledne - Boj o oheň

KDY: Sobota 2. října v 15 hodin

KDE: Naivní divadlo Liberec

ZA KOLIK: 80 Kč



Příběh se odehrává v pravěku, přičemž výchozí inspirací této inscenaci se stala klasická tragédie Romeo a Julie. Dva znepřátelené kmeny mezi sebou již od nepaměti bojují a se svým soupeřením nedovedou ustat. Jen dva mladí členové kmenů, dívka Kočka z kmene Amuletů a mladík Huban z kmene Talismanů, na vzájemnou nevraživost svých předků nehodlají navazovat. Díky jejich lásce získává slovo oheň zcela novou symboliku a právě jejich pouto nakonec usmíří i oba znepřátelené rody. Po představení se v Ateliéru NDL uskuteční worskhop s názvem "Vyrob si svou loutku".

Domácí@štěstí.hned

KDY: Sobota 2. října v 18 hodin

KDE: sokolovna Proseč pod Ještědem

Manželství Diany a Huga je v krizi. Ona - marketingová ředitelka, on – umělec na volné noze. O veškerý chod domácnosti se stará on - ona vydělává. Ale nefunguje to. Do jejich domácnosti doslova vtrhne hospodyně Vilemína Gruntorádová z agentury Domácí@štěstí.hned.

Putování pohádkovou knihovnou a Oslavy 100 let české knihovny

KDY: Pátek 1. října od 19 hodin a Sobota 2. října od 9:30 hodin

KDE: Městská knihovna a Společenské centrum Jablonné v Podještědí



Knihovna v Jablonném slaví 100 let fungování a na víkend připravila hned několk akcí. V pátek to bude putování za pohádkou třemi patry knihovny se spoustou pohádkových bytostí. Oslavy budou pokračovat v sobotu: Stánky, dílničky pro děti, scénické čtení, divadlo, křest knihy pověstí malé občerstvení a bohatý kulturní program pro malé i velké před i ve společenském centru. Od 16 hodin vás čeká úsměvné čtení a povídání s dámami Danielou a Nikolou Zbytovských a Bárou Seidlovou – Čtení ke kafi.

Late night show v iQLANDII

KDY: Sobota 2. října v 19 hodin

KDE: iQLANDIA Liberec

ZA KOLIK: 150 Kč

V rámci Víkendu Křišťálového údolí bude exkluzivně otevřená iQLANDIE večer, a to pouze pro dospělé. Můžete se těšit na makromolekulární bar, noční science show plnou ohně a kouře a mnoho dalšího. Nebude chybět ani DJ, pivo a klobásy.

O neposlušných kůzlátkách

KDY: Neděle 3. října v 10 hodin

KDE: Kulturní centrum Vratislavice

ZA KOLIK: 50 Kč



Klasická česká pohádka vypráví o třech kůzlátkách, na které si brousí zuby místní vychytralý vlk. Tak se přijďte podívat na Sváťovo dividlo, co všechno si na vlka kůzlátka vymyslí a jak si s tím poradí.