Moto EXPO Liberec

KDY: Pátek 11. června – neděle 13. června

KDE: Restaurace BeerWarehouse Liberec

Výstava motocyklů. Zástupci nových strojů, stavitelé Custom motocyklů nejen z Čech, zastoupení motosportu a perly z dob minulých… Nebudou chybět i osobnosti motocyklového světa.

COP

KDY: Pátek 11. června ve 16 hodin

KDE: Lidové sady Liberec

ZA KOLIK: 320 Kč



Vystoupení plné energie, kvalitní muziky a svěžího humoru plzeňské bluegrassové kapely s Míšou Leichtem.

Víkend otevřených zahrad na Grabštejně

KDY: Sobota 12. června od 10:30 hodin

KDE: hrad Grabštejn

ZA KOLIK: 140 Kč

Víte, kde se nacházela barokní terasovitá zahrada? Víte, že lesopark protíná mnoho dnes už téměř zaniklých cest? Chcete se dozvědět něco o tom, jak hrad fungoval v kontextu okolních staveb a krajiny? A zajímavá vás probíhající obnova hradního lesoparku? Témat k venkovnímu povídání je opravdu mnoho, přijďte si tak užít netradiční prohlídku na čerstvém vzduchu. Komentované prohlídky venkovního areálu v 10:30, 13:30 a 15:30.

Výjezd veteránů na Ještěd

KDY: Sobota 12. června v 11 hodin

KDE: Křižany - Ještěd

ZA KOLIK: zdarma



Již tradiční Výjezd veteránů na Ještěd pořádá Automuzeum.cz. Nejedná se o žádný závod do vrchu na čas, ale o jízdu spolehlivosti historických vozidel (vyrobených do roku 1976) stále do vrchu.

Kabinet zázraků neboli Orbis pictus

KDY: Sobota 12. června v 10 hodin

KDE: Naivní divadlo Liberec

ZA KOLIK: 80 Kč

Inscenace, která se inspiruje ve světově proslulé učebnici Jana Ámose Komenského Orbis pictus, je vlastně jakýmsi „divadelním úvodem“ do fungování planety Země. Podtitul inscenace by klidně mohl znít „Zeměkoule v kostce“, nebo přesněji – ve skříni: po vzoru starobylých kabinetů kuriozit herci z jednotlivých poliček tajemného kabinetu vytahují méně či více známé artefakty, které rozžívají pomocí těch nejstarších i nejtradičnějších loutkářských triků. Těmito divadelními zázraky a kouzly postupně dětské diváky seznámí s největšími zázraky v životě kolem nás. Pro někoho je to příroda, pro jiného člověk samotný, leckdo zůstává v úžasu stát zase z objevů a vynálezů, které má člověk za dobu své existence na svědomí. Tím největším zázrakem je však planeta Země jako celek a její fungování ve vesmíru.

Hudebně-divadelní odpoledne

KDY: Sobota 12. června od 13 do 16 hodin

KDE: hrad Valdštejn

ZA KOLIK: v rámci běžného vstupného



Odpoledne s hudbou a divadlem. Vystoupení operní pěvkyně Ivety Hejdukové a turnovského divadelního souboru Kámoš Drámoš, který na hradě představí novou hru s názvem Kdekrademor. Program na hradě je v rámci běžného vstupného.

Wohnout na přehradě

KDY: Sobota 12. června od 18 hodin

KDE: přehrada Liberec

ZA KOLIK: 375 - 450 Kč

V sobotu 12. června vystoupí skupina Wohnout v Liberci na přehradě. Představí zde nejen to nejlepší ze své tvorby – včetně písničky Svaz českých bohémů, ale návštěvníci se mohou těšit i na dvě úplně nové písně z připravovaného alba. Jako předskokan se představí kapela Lety Mimo. Do areálu se pouští od 18.00, pořadatelé na místě připravili možnost se zdarma otestovat odborníky před vstupem antigenními testy. Vstupenky v předprodeji koupíte za 375 Kč, na místě budou za 450 Kč.

Rocková zábava venku s kapelou Lessyho Woheň

KDY: Sobota 12. června v 19 hodin

KDE: Hřiště, Krásná Studánka



Jste zvání u příležitosti velkého dětského dne i na večerní program, který bude probíhat s kapelou Lessyho Woheň. Čeká na vás skvělá zábava, velmi povedené točené pivko, pochoutky z grilu a pestrý výběr občerstvení. Už během odpoledne vás čeká například seskok parašutistů, ukázka bojového umění, nebo přehlídka hasičské a vojenské techniky.

Den otevřených dveří v útulku Azyl pes a 3. voříškiáda

KDY: Sobota 12. června od 11 do 19 hodin

KDE: Útulek Azyl Pes Krásný Les, Frýdlant

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Den otevřených dveří a třetí ročník Voříškiády pořádá v sobotu 12. června útulek Azyl pes v Krásném Lese. Akce bude i dodatečnou oslavou dětského dne. Návštěvníci si budou moci prohlédnout areál, dozvědět se o místních svěřencích a jejich osudech i vzít pejsky na procházku, nebudou chybět kreativní dílničky a atrakce pro děti a také občerstvení. Podpořit útulek bude možné nejen dobrovolný vstupným, ale také nákupem výrobků z dílny Azyl Pes. Registrace do soutěže voříšků začne v 11 hodin, samotná soutěž o hodinu později. Více na azylpes.cz.

Dřevosochání a Antonínská pouť

KDY: Sobota 12. června od 9 hodin

KDE: kostel sv. Antonína Paduánského, areál zimního stadionu Bedřichov

ZA KOLIK: zdarma



Tradiční akce, celodenní program, stánky, divadlo, občerstvení, aukce dřevěných soch. Pro děti jsou připravené atrakce, jízdy na koních nebo dílničky. Na stadionu se po celý týden koná dřevosochání, kde můžete řezbáře sledovat při práci.

GODY 2021

KDY: Neděle 13. června v 13 hodin

KDE: Lidové sady Liberec

ZA KOLIK: Vstup zdarma

40. ročník festivalu country, folku, bluegrassu a spřízněných žánrů.

Program:

13:30 zahájení

13:35 BURIZON (ČR)

14:15 The Wings - tanec

14:30 Petr Kalandra memory band (Most)

15:15 Devil´s Dream - tanec

15:30 PROFESSIONAL DEFORMATION (Praha)

16:15 Countryon - tanec

16:30 PŘELET M.S. (Blovice)

17:15 The Wings - tanec

17:30 BG CWRKOT (Police nad Metují)

18:15 Countryon - tanec

18:30 COUNTRY SISTERS (Jablonec nad Nisou)

19:15 Devil´s Dream - tanec

19:30 FUNNY GRASS (Český ráj)