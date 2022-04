Speciální prohlídky velikonočně vyzdobeného clam-gallasovského apartmá včetně zámecké kaple s průvodcem proběhnou v 10:30, 11:30, 12:30, 13:30 a 14:30. Ukázka velikonočního slavení a zvyků šlechty zaměřená na 20. – 30. léta 20. století.

Liberecké Velikonoce 2022

KDY: probíhá do 17. dubna

KDE: nám. Dr. E. Beneše Liberec



Po dvou letech, kdy svátky jara probíhaly v přísných vládních opatřeních, to letos bude konečně jiné. Jste srdečně zváni na velikonoční trhy na náměstí před libereckou radnici. Kromě bohatého výběru tradičního velikonočního zboží se můžete jarně naladit také některou z doprovodných akcí. Čeká vás spousta hudby, workshopy, tvořivé dílny, divadlo nejen pro děti, vystoupení žáků libereckých základních i mateřských škol. Zkrátka bude toho hodně. Kompletní program ZDE

Velikonoce v Babylonu

KDY: Pátek 15. dubna ve 13 hodin (do 17. dubna)

KDE: Centrum Babylon Liberec

Velikonoční svátky budou v Babylonu opět ve znamení zábavy, ale i v duchu tradic. Těšit se můžete na tanečně pohybové programy nejen pro děti, oblíbené soutěže o ceny, pohádkovou show i představení plné barev a třpytu mýdlových bublin. Ve spolupráci se zájmovým sdružením Dobrotety jsme pro Vás připravili velikonoční dílny, kde si budete moci vyzkoušet zdobení kraslic, pletení pomlázky a výrobu velikonočních dekorací. Ozdobit můžete i sebe airbrush tetováním zdarma. Kompletní program ZDE.

Velikonoce na Grabštejně

KDY: Pátek 15. dubna - pondělí 18. dubna od 10 hodin

KDE: hrad Grabštejn



Na velikonoční svátky připravili na Grabštejně nejen tradiční velikonoční prohlídky hradu, ale také spoustu dalšího: výtvarné dílny, velikonoční trh a velikonoční rozjímání v kapli sv. Barbory.

Velikonoční stezka s králíčkem Hugem

KDY: Pátek 15. dubna ve 14:30 hodin

KDE: kulturní dům Hodkovice nad Mohelkou

Zábavné odpoledne pro děti s velikonoční tématikou, výtvarná dílna, kde si děti namalují vajíčka, která si z domova přinesou. A nakonec cesta za překvapením.

Rodinné odpoledne: O hodině navíc aneb Potlach v hustníku a procházka zákulisím

KDY: Sobota 16. dubna v 15 hodin

KDE: Naivní divadlo Liberec

ZA KOLIK: 100/30 Kč



Loutková komedie ke 100. výročí trampingu v Čechách. Dvakrát do roka se posouvá čas. Na jaře o hodinu dopředu, a aby se to vyrovnalo, tak se jedné podzimní noci ručičky všech hodin vracejí zase o hodinu zpátky. Díky tomu bývá ona říjnová sobotní noc o hodinu delší. A právě během této tajuplné „hodiny navíc“ vrcholí nová inscenace podle původní hry Víta Peřiny. Jejími hlavními hrdiny jsou sourozenci Maruška a Honzík, kteří se s otcem, bývalým trampem, vydávají do trampské osady ukryté hluboko v lesích. Zde se právě koná sraz trampů, řečený potlach. Nikdo z nich netuší, že právě tuto noc, ve chvíli, kdy dojde k onomu kouzelnému posunu času, prožijí společně jedno velké a úžasné noční dobrodružství.

Erotic slam Liberec

KDY: Sobota 16. dubna v 19 hodin

KDE: Lidové sady Liberec

ZA KOLIK: 150/200 Kč

Speciální slam poetry exhibice. Poezie okamžiku pouze o lásce, sexu, intimitě, něžnosti a niternosti. Účinkující výhradně v županech se utkají ve verbálním souboji, o vítězi tradičně rozhodnete vy.

NN Night Run Liberec

KDY: Sobota 16. dubna

KDE: Rekreačně-sportovní areál Vesec, Liberec



Noční běžecký závod, který se uskuteční ve sportovním areálu Vesec a v jeho okolí. Nebudou chybět dětské závody Kids cup ani nezávodní Nutrend family run, noční běh NN night run na 10 km a charitativní běh proti rakovině prsu na 5 km. Více ZDE

Charitativní velikonoční běh pro Zoo Liberec

KDY: Neděle 17. dubna ve 10 hodin

KDE: Zoologická zahrada Liberec

Zážitkový, charitativní 2.5 km dlouhý velikonoční běh s velikonočními úkoly a nadílkou pro Zoo Liberec v srdci liberecké zoo.

Mauglí

KDY: Neděle 17. dubna v 19 hodin

KDE: Divadlo F. X. Šaldy Liberec

ZA KOLIK:



Dobrodružné taneční divadlo inspirované Knihou džunglí.