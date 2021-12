Třicetiminutový pořad probíhající on line. Hostem bude tentokrát spisovatelka Klára Aycox.

Georges Bizet: Lovci perel

KDY: Pátek 10. prosince v 19 hodin

KDE: Divadlo F. X. Šaldy Liberec

ZA KOLIK: 110 - 350 Kč



„Perly nosí slzy,“ praví jedno staré přísloví. A jejich lovci, lidé, kterým je umožněno dotknout se neznámého, odkrývají svébytné příběhy, jenž se po staletí tvořily na dně moří a oceánů. Příběhy, jejichž společným jmenovatelem je láska. Láska v různých podobách, obrazech a formách. Láska, která je tím nejpodstatnějším hybatelem lidských osudů. Georges Bizet, známý především díky opeře Carmen, zkomponoval operu Lovci perel na libreto Eugéna Cormona a Michela Carrého.

Vánoce ve Fuhrichově domě

KDY: Sobota 11. prosince ve 14 hodin

KDE: Fuhrichův dům Chrastava

Čekají vás vánoční tvořivé dílny, výstava, tvořivé dílny či vánoční komentované prohlídky.

Vánoční tvoření

KDY: Sobota 11. a neděle 12. prosince od 14 hodin

KDE: iQ Landia Liberec



Workshop pro děti, na kterém si mohou vyrobit nějaký ten dáreček – voňavé mýdlo či vánoční kolíček. Probíhá v TULaborce ve 2. patře a můžete na něj zdarma v rámci vstupného do expozic.

Betlém Tomáše Gärtnera

KDY: kdykoli

KDE: nádvoří radnice Frýdlant

ZA KOLIK: vstup zdarma

Po celou dobu adventu zdobí nádvoří radnice ve Frýdlantu dřevěný betlém sochaře Tomáše Gärtnera z Jablonce nad Nisou. Betlém je tvořen nejen tradičními postavami Ježíška, panny Marie, Josefa či Tří králů, ale také například skupinou hudebníků, pastevcem, sousoším dětí a také třeba sochou psa. Betlém se rok co rok rozšiřuje a celkem už čítá 18 dřevěných soch, letos přibyla socha ponocného a osla.

Adventní zpívání souboru Provaz

KDY: Sobota 11. prosince od 14 hodin

KDE: hrad Valdštejn

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Koncert sousedského pěveckého spolku Provaz z Kacanov zahájí vánoční program na hradě.

Lišák Renard

KDY: Sobota 11. prosince v 15 hodin

KDE: Naivní divadlo

ZA KOLIK: 80 Kč

Do světa na pomezí říše zvířat a lidí diváky přivádí čistě iluzivní marionetová inscenace Martina Tichého podle původní hry Borise Jedináka s loutkami Roberta Smolíka. Přichází podzim. Je potřeba se pečlivě připravit na zimu, ale lišák Renard přichází o domov i o všechny své zásoby. Musí uživit sebe i rodinu, ale u ostatních zvířat se pomoci nedovolá. Usmyslí si, že to, co nedostane po dobrém, vezme si po zlém. Vydává se na loupežné výpravy a brzy se celým předměstím mezi zvířaty i mezi lidmi začnou šířit zvěsti o největším lupiči všech dob. Co byla zpočátku pro Renarda nutnost, stává se vášnivým sportem. Jeho loupeživé kousky ho baví čím dál tím víc. Klade si stále větší cíle a docela zapomíná na nebezpečí, která mu hrozí. Kam až lišáka Renarda zavede loupežná vášeň? Existují situace, v nichž je povoleno podvádět? Napraví se? Na tyto i další otázky odpoví loutková dobrodružná komedie inspirovaná legendami a příběhy o důvtipném lišákovi od počátku věků až po současnost.

FOTO: Adventní čas je tady. Pochlubte se vaším adventním věncem a inspirujte

Komentovaná prohlídka - Hra světel v obrazech Eugène Boudina

KDY: Neděle 12. prosince v 15 hodin

KDE: Oblastní galerie Liberec - Lázně



Komentovaná prohlídka zaměřená na sérii obrazů průkopníka impresionismu Eugena Boudina, jednoho z prvních krajinářů malujících přímo v přírodě. Pojďte se přenést do pobřežní krajiny Normandie a kochat se pohledy na místní přístavy, pláže a oblohu proměňující se ve hře světel.

Hvězda stromků

KDY: od 10. prosince

KDE: Horní náměstí Hrádek nad Nisou

Po loňské osvědčené premiéře bude tradiční výstava nazdobených vánočních stromků opět na Horním náměstí.

Vánoce v muzeu

KDY: Neděle 12. prosince od 13 hodin

KDE: Severočeské muzeum Liberec

ZA KOLIK: 50 Kč



Přijďte si připomenout vánoční zvyky a tradice, vyrobit si vlastní vánoční ozdoby nebo se zásobit staročeským vánočním pečivem. Otevřené bude celé muzeum, takže si každý může najít to své. Budete si moci prohlédnout dary tří králů, tajemnou růži z Jericha i Metelkův mechanický betlém a naladit se na přicházející svátky v nových tematických výstavách "Design Vánoc?!" a "Porigami - práce z papíru Terezy Hradilkové".

Sněhová královna v ledovém království

KDY: Neděle 12. prosince od 16 hodin

KDE: Divadlo F. X. Šaldy Liberec

ZA KOLIK: 140 - 210 Kč

V ledovém království na konci světa žije zlá Sněhová královna, která má srdce z ledu. Jedno dne, když se prohání, jako mrazivá meluzína nad Královstvím slunce, zahlédne prince Gaje, který si ze sněhu staví sněhuláka. Jeho mladší sestřičky Ela a Any si z bratrovi nešikovnosti dělají legraci. A tak, když mu Sněhová královna nabídne náruč stříbrného prachu a celé království z ledu, očarovaný Gaj se nechá unést do jejího království. Jeho náhlé zmizení trápí obě sestřičky, které se ho vydají se sněhulákem Olíkem hledat. Cestou zažijí mnohá dobrodružství a potkají se s pohádkovými bytostmi, které nikdy předtím neviděly. Klasickou pohádku přiváží do Liberce Metropolitní divadlo Praha.

Čert to vzal

KDY: Neděle 12. prosince v 16 hodin

KDE: Knihkupectví a antikvariát Fryč Liberec



Komedie o splněném přání a ulítaných čertech. Vše jako vždy zachrání chytrý Honza a veselý kašpárek.

Adventní benefiční koncert

KDY: Neděle 12. prosince v 17 hodin

KDE: kostel sv. Antonína Paduánského Liberec

Zazní vánoční melodie v podání skupiny Gospel Generation.

Štědrý dům v Jablonci

KDY: vždy čtvrtek – neděle od 10 do 17 hodin

KDE: Dům nábytku Jablonec nad Nisou



Náhradou za zrušené vánoční trhy bude Štědrý dům v Jablonci. Najdete tu stovky dárků malých výrobců, od ručně vyráběných vánočních ozdob, přes hračky a drobnosti, po piva, marmelády a všechno, co k Vánocům patří.