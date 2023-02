Kdy: sobota 18. února od 10.00

Kde: prodejna potravin, restaurace U Loterie, Dlouhý Most

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Již po dvanácté vyrazí od prodejny potravin přes obec průvod v maskách, aby svou pouť zakončil v restauraci U Loterie, kde budou pro všechny účastníky připraveny vepřové hody. Pochutnáte si na zabíjačkových pochoutkách, ale chybět nebudou ani tradiční knedlíky plněné povidly. Vyhlášeny a oceněny zde budou tři nejoriginálnější dětské masky a o zábavu se po zbytek dne postará kapela Hazard.

Hrádecký masopust

Kdy: sobota 18. února od 10.00

Kde: Horní náměstí, Hrádek nad Nisou

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Sraz účastníku je v 10 hodin před radnicí, po té se průvod vydá na cestu městem, Přijít v masce se vám vyplatí, masky mají občerstvení během průvodu zdarma. Cíl je hasičská zbrojnice, kde na masopust navazuje 2. ročník vepřových hodů. Od 12 hodin zde také k tanci a poslechu zahraje kapela Naveta bend.

Masopust v Bílém Potoce

Kdy: sobota 18. února od 10.00

Kde: Bílý Potok

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Masopustní průvod začíná u Krakonoše v 10.00. Cestou si zatrdlujete a průvod končí v restauraci Poledník. Druhý ročník pořádá SK Bílý Potok a skupina dobrovolníků.

Trávnické čumprdění, to je masopust!

Kdy: sobota 18. února od 12.00

Kde: Klub hasičů, Beranův pivovar, Trávníček, Český Dub

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Kromě pochodu masek vás čekají masopustní hody a narážení dřevěného soudku Antonína Berana. Chybět nebude tradiční masopustní ztrestání basy, vyhlášení nejlepší masky a na závěr vás v hasičárně čeká dobré jídlo a muzika až do pozdních večerních hodin. Vlastní kostýmy vítány, na místě možnost jejich dotvoření či zakoupení tradičních škrabošek z PVO Zákupy.

Masopust v Hejnicích

Kdy: sobota 18. února ve 14.00

Kde: před Městským úřadem, Hejnice

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Na hejnický masopust vás zve Sdružení osadníků Ferdinandova. Sraz masek bude ve 14:30 hodin před Městským úřadem. Následovat bude pochod městem, který bude ukončen v restauraci u Cimpla na Ferdinandově. Zde také budou vyhlášeny ty nejkrásnější masky z průvodu. Od 19:30 hodin bude v restauraci u Cimpla taneční zábava, kde zahraje DJ Mazi.

Včelí medvídci zpívají

Kdy: pátek 17. února v 17.00

Kde: kino, Hejnice

Za kolik: 100 Korun

Proč přijít: Divadelní představení pro děti. Bráškové Brumda s Čmeldou se probudí po dlouhém, zimním spánku a protože zrovna nemají co na práci, začnou společně vzpomínat, co všechno už společně prožili. Nejvíce ze všeho se ale mají do zpěvu a tak zpívají a zpívají! Když poprvé spatří diváky v publiku, snaží se zjistit, co je to za podivný druh hmyzu. Kromě Roháčka, Kvapníka, Čmelinky a loupežníka Čmelobuba, se v našem příběhu objeví také neviditelný brouk Bubeníček a neviditelná čmeláčí tanečnice Medovinka.

Lenka Dusilová Band

Kdy: pátek 17. února ve 20.00

Kde: Club Warehouse, Liberec

Za kolik: 390 korun

Proč přijít: Lenka Dusilová přijede představit svojí novou kapelu složenou ze špičkových muzikantů! Přijďte si užít tento výjimečný hudební zážitek. Na koncertě zazní jak věci z posledního, třemi Anděly ověnčeného alba Řeka, tak průřez Lenčinou starší tvorbou.

Resorting games

Kdy: sobota 18. a neděle 19. února

Kde: Skiareál Ještěd, Liberec

Proč přijít: Po celou sobotu a neděli od 9 do 16 hodin obsadí dolní stanici lanovky Skalka program Resorting Games zaměřený na podporu třídění odpadu. Zájemci si budou moci vyzkoušet recyklované zimní sporty, například upravený biatlon, hokej nebo slalom na lyžích. Skiareál rozdá za splnění těchto disciplín každou celou hodinu jeden jednodenní skipas. Kromě toho bude připraven další netradiční zimní sport, a to snowskate. Právě s tím je spojena výzva, kterou na Youtube kanálu Třídíme na sněhu připravil Maxim Habanec. Každý, kdo o víkendu předvede trik 360 Pop Shove-it a nechá se přitom natočit, se může zapojit do soutěže o nový iPhone 14. Na akci nebudou vedle zpěváka Sebastiana nebo Nikol Moravcové chybět ani zkušení snowboarďáci, kteří všem začátečníkům poradí, jak zvládnout jízdu na snowskatu a trik z výzvy. Chybět nebude ani DJ se skvělou hudbou a grilování pod širým nebem nebo informační stánek o krásách libereckého regionu.

Pohádka do dlaně

Kdy: sobota 18. února v 10.00

Kde: Naivní divadlo, Liberec

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Veršovaná pohádka o koloběhu ročních dob v přírodě je vlastně živým snem jednoho užaslého člověka, před kterým náhle začnou defilovat personifikované roční doby. A jak všichni dobře vědí, každé období je úplně jiné. Paní Zima je třeskutá a pěkně od rány, deštivé Jaro je osobnost o poznání citlivější, horké Léto se umí pěkně rozpálit, zatímco malíř Podzim pořád lítá s hlavou někde v oblacích… Roční doby spolu postupně svádějí souboj o nadvládu nad světem, ale ať dělají, co dělají, ten boj má stejně vždycky dopředu známý výsledek.

Pat a Mat jedou na dovolenou

Kdy: sobota 18. února v 11.00

Kde: kino, Frýdlant

Za kolik: 70 Kč

Proč přijít: Představení nápaditě spojuje zdánlivě nespojitelné – animovaný loutkový film a hraný projev se živými herci – a vtipně rozvíjí anekdotickou zápletku o tom, jak se dva kutilové vydají na cesty, aby projeli světa kraj, a nakonec beztak zjistili, že doma je to nejlepší. Cestují vlakem, letí letadlem, zamíří do vesmíru, jedou lodí, ocitnou se na mořském dně, kde bojují s děsivým chapadlem, ale když se konečně dostanou do vysněného hotelového pokoje v přímořském letovisku, je jejich jediným zájmem přetvořit neosobní hotelový pokoj tak, aby se co nejvíc podobal jejich domovu.

Poutníci

Kdy: sobota 18. února v 19.00

Kde: Lidové sady, Liberec

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: Kapelu, kterou prošel Luboš Malina, Zdeněk Kalina, Robert Křesťan, Pavel Petržela, Petr Brandejs a jiní, není třeba dále představovat. V aktuálním složení se na vás těší Jan Máca, Petr Vošta, Jakub Bílý a Jiří Karas Pola.

ČESKOLIPSKO

Masopust v duchu brazilského karnevalu

Kdy: pátek 17. a sobota 18. února

Kde: Městské kino, náměstí Míru, Nový Bor

Za kolik: pátek 200 korun, sobota zdarma

Proč přijít: Stalo se již tradicí, že masopustní oslavy v Novém Boru se nesou ve stylu brazilského karnevalu a ani letos tomu nebude jinak. Oslavy proběhnou ve dvou dnech a je rozhodně na co se těšit, čeká vás nabitý program. Vše začne v pátek v 18 hodin v městském kině koncertem špičkových hudebníků – violoncellisty Jiřího Bárty a klavíristky Terezie Fialové. Zahrají společně s bubeníky z uskupení Tam Tam Batucada, takže půjde o velmi zajímavé spojení. Koncert se koná v rámci vernisáže vůbec první výstavy fotografií Jiřího Bárty, k níž obstará úvodní slovo Jindřich Štreit. Ten také vybral z hudebníkovi fotografické tvorby čtyřiadvacet metrových fotografií zahrnujících portréty, krajinu, architekturu a exotické země. Nebude chybět vystoupení Vibrasil Samba Show pod vedením skutečné královny karnevalu Viviane Mateus, v nové choreografii zářivé výpravné show společně přenesou diváky do skutečného karnevalového reje v Riu de Janeiru. Po vernisáži bude ve foyer kina následovat koncert Roda de Samba Prague.

Protože masopust je také o dobrém jídle, čekají vás brazilské speciality a brazilský výtvarník a sklář Ricardo Hoineff vám namíchá pravé latinsko – americké nápoje. Akce vyvrcholí v sobotu karnevalovým průvodem městem, v jehož čele půjdou bubeníci Tam Tam Batucady s tanečnicí Vivien a Novoborské mažoretky. Sraz masek je ve 13.30 u kina. Průvod opět projde od městského kina přes třídu T. G. Masaryka na náměstí Míru, kde bude zábava pokračovat. Kromě hudební produkce a tanečních vystoupení program okoření i vystoupení divadla Vagabundus Collective. Kejklířská a divadelní rodina z Volfartic, patří k významným žonglérským esům České republiky. Mimo žonglování s čímkoliv, představí také akrobatickou jízdu na jednokolce a chůzi na chůdách. A chybět nebude ani oblíbený recesistický závod Historická lyže, jehož partnerem je pivovar Born. Sníh bude zajištěn. Máte-li doma staré „práskačky“, neváhejte a přijďte si zazávodit. Hodnotí se nejen rychlost, ale i styl a švihácký ohoz.

Masopust v Mimoni

Kdy: sobota 18. února v 11.00

Kde: náměstí 1. Máje, Mimoň

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Město Mimoň zve na místní masopustní oslavy na náměstí, kde vás čeká nejen stánkový prodej nejrůznějších dobrot z jídla a pití, ale také kulturní program. Jako první nastoupí na pódium děti z mimoňských mateřských a základních škol, ve 13 hodin vás čeká vystoupení kejklířů. Chybět nebude ani živá hudba, postará se o ni kapela Vosty band. V 16 hodin začne očekávaný průvod masek městem.

Pokud by vám masopustní program na náměstí a v okolí nestačil, vypravte se s dětmi na masopustní stezku „Masopust ztracený v čase“, přibližuje nejen dětem masopustní tradice a zvyklosti našich předků. Začátek stezky je Městského muzea v Mimoni, kde si vyzvednete odpovědní kartičku (kartičky je též možno stáhnout na www.kulturamimon.cz). Trasa dále vede po nábřeží přes Kamenný most, pokračuje přes Zámecký most k dolnímu sídlišti Ralsko, podél plotu koupaliště Vranovskou alejí. Poslední úkol a také správné řešení je u občerstvení U kaštanu na konci Vranovské aleje. Trasu je možné si projít i po masopustu, až do 26. února.

Preškavský masopust

Kdy: sobota 18. února od 10.00

Kde: Prysk

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Průvod v maskách s následnou vepřovou hostinou se chystá na sobotu v Prysku. V 10 hodin vyrazí na cestu vesnický průvod tradičních masopustních masek s pojízdnou polní kuchyní, která bude nabízet svařák a čaj. Trasa: Triana (Vesnička) – Obecní úřad (Dolní Prysk) – Kiosek u požární nádrže (Horní Prysk). V 11.30 začnou zabijačkové hody u kiosku. K dostání budou jitrnice, jelita, ovar, guláš, pivo a další..

Průvod masopustních masek

Kdy: sobota 18. února od 11.00

Kde: Nový Oldřichov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Sraz je v 11.00 před školou, U Centra pro vzdělávání a kulturu bude připravená pravá česká zabijačka. Na děti čeká na sále CVAKu pohádka od 13.00, ve 14.00 odstartuje hlavní program: myší dostihy, žonglování a akrobati, 15.00 taneční workshop Dance c.lock 7even, 17.00 diskotéka, DJ Mary, zábava.

Masopustní průvod v Hamru na Jezeře

Kdy: sobota 18. února od 13.00

Kde: Obecní úřad Hamr na Jezeře

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Pojďte a oživte dobrého ducha staročeského masopustu. Start průvodu je u Obecního úřadu Hamr na Jezeře. Co vás čeká? Masopustní průvod, zabijačkové hody, pekařské výrobky a další dobroty. Akce bude ukončena masopustním veselím na OÚ Hamr.

Masopust na zámku

Kdy: sobota 18. února ve 14.00

Kde: Zámek Horní Libchava

Za kolik: 60 - 110 korun

Proč přijít: V kulturním sále zámku je pro vás připraven zábavný program s dětskou diskotékou, soutěžemi a animačními programy. Kdo bude chtít, může navštívit i pohádkovou prohlídku zámku. Nezapomeňte přijít v masce, nejen že si den lépe užijete, ale také ušetříte na vstupném, protože masky vstup do zámku neplatí.

Maškarní ples

Kdy: sobota 19. února v 15.00

Kde: KD Blíževedly, Blíževedly

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Město Kravaře pozvalo na maškarní bál balónkového barona, což ocení zejména děti. Čeká je diskotéka, soutěže, kouzla, tvoření z bublin a mnoho dalšího.

Charitativní ples nemocnice Česká Lípa

Kdy: sobota 18. února ve 20.00

Kde: KD Crystal, Česká Lípa

Za kolik: 500 korun

Proč přijít: V rámci programu se můžete těšit na světelnou show skupiny Ilusias, dražbu uměleckého díla a mnoho dalšího. K tanci a poslechu bude hrát Big ´O´ Band Marka Ottla.

Hasičský ples

Kdy: sobota 18. února od 20.00

Kde: KD U Jezera, Stráž pod Ralskem

Za kolik: 300 korun

Proč přijít: Sbor dobrovolných hasičů Stráž pod Ralskem vás srdečně zve na tradiční hasičský ples. K tanci a poslechu hraje kapela Region a Dj Funny. Chybět nebude samozřejmě bohatá tombola a také půlnoční překvapení.

Mo/Fo Cat Clarion

Kdy: sobota 18. února od 21.00

Kde: Klub U bílýho černocha, Česká Lípa

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: Regionální blues v podání Miloše Svobody na kytaru, Jany Svobodové na basu a Oty Jarky na bubny.

JABLONECKO

Masopustní průvod

Kdy: sobota 18. února ve 14.00

Kde: budova radnice, Tanvald

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Klub českých turistů Tanvald a Sbor dobrovolných hasičů Tanvald - Šumburk vás srdečně zvou na tradiční průvod. Přijďte se bavit, ochutnávat a koštovat. Masopust vrcholí a tento den má člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl celý rok při síle a hlavně zvládl následující čtyřiceti denní půst až do Velikonoc. Průvod masek se vydá po městě ve 14 hodin a na závěr průvodu pro vás připraví šumburští hasiči občerstvení v hasičské zbrojnici, kde bude k tanci ale i poslechu vyhrávat hudební skupina Donaha.

Masopustní veselí v sokolovně a okolí

Kdy: sobota 18. února od 14.00

Kde: sokolovna Malá Skála

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Ve 14 hodin odstartuje průvod obcí, následují hrátky v sokolovně pro děti a od 19.30 hudba pro dospěláky.

Masopust 2023

Kdy: sobota 18. února od 14.00

Kde: Sněhov, Malá Skála

Proč přijít: Tělovýchovná jednota Sokol Sněhov zve na tradiční masopust. Ve 14.00 je sraz na parkovišti, odkud vyrazí průvod masek. V 15.00 proběhne vyhodnocení dětským masek, následovat bude veselice, opékání špekáčků a zábava bude pokračovat v Sokolské chatě.

Masopust po staru

Kdy: neděle 19. února od 15.00

Kde: Železný Brod

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Chcete se vrátit v čase a zažít masopust, tak jak se konal na Železnobrodsku dříve? Klíč předávat a vycházet se bude od Bělište v 15.00 a půjde se přes Trávníky směr Malé náměstí, kde bude probíhat bohatý doprovodný program Cestou se můžete těšit na zastavení a malé občerstvení v chalupách. V cíli nebudou chybět dobové stánky, taneční vystoupení, tradice a zvyky Masopustu - svatba nevěsty a ženicha, pohřeb basy, koblihy, jitrnice, spoustu masek, ale hlavně na skvělou zábavu. Masky vítané!

Tradiční rychnovský masopust

Kdy: neděle 19. února od 14.00

Kde: Rychnov u Jablonce nad Nisou

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Ve 14.00 sraz na náměstí , následuje průvod městem, zábava a soutěže pro děti na sále beseda. Během průvodu dostane každý kostým slosovatelný lístek o ceny.

Úvěr

Kdy: pátek 17. února v 19.00

Kde: Městské divadlo Jablonec nad Nisou

Za kolik: 490 korun

Proč přijít: Inteligentní komedie o tom, že o peníze se dá žádat mnoha způsoby. Do finančních záležitostí nikdy nezatahujte ženu, v nejlepším případě skončíte bez střechy nad hlavou. Ředitel banky Gregorio má skvělý život, lukrativní místo a krásnou ženu. A právě ve chvíli, kdy se cítí možná až příliš pevně v sedle, objeví se nesolventní žadatel o úvěr Antonio. Gregorio mu žádost o úvěr razantně zamítne. Antonio je ale neodbytný a vyhrožuje mu, že když nedostane úvěr, svede mu ženu. Má totiž obrovské svůdcovské schopnosti a nikdy mu žádná neodolala. Gregorio mu úvěr nedá, ale raději zavolá své manželce, aby si dala na Antonia pozor. Jeho žena se rozčílí, že ji takhle ohrožuje kvůli nějakému směšnému úvěru a nekompromisně ho vyhodí z domu. Gregorio chce svou ženu zpět, ale neví, jak to udělat. Aby svou ženu opět okouzlil, musel by mít nějaké svůdcovské schopnosti, ty ale nikdy neměl. A tak musí chtě nechtě požádat o pomoc zkušeného svůdníka Antonia. Pomůže Antonio svést zoufalému Gregoriovi jeho ženu? Dostane požadovaný úvěr? A kdo nad kým nakonec zvítězí?

N.V.Ú. A Znouzectnost

Kdy: pátek 17. února ve 20.00

Kde: klub Na Rampě Jablonec nad Nisou

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: České punkové klasiky na společném turné k nové vinylové desce kapely N.V.Ú. Ta se na scéně pohybuje bez přestávky již od roku 1987 a oslaví 36 let na scéně. Za dobu svého působení vydala celou řadu studiových alb, podílela se na mnoha tuzemských i zahraničních kompilacích. Neméně ostříleným matadorem je kapela Znouzectnost, která i nadále pokračuje v neúnavném koncertování a dobývání undergroundových klubových i festivalových podií.

Lyžníci 2023

Kdy: Sobota 18. února ve 12.00

Kde: Ski areálu Kedr, Smržovka

Proč přijít: 27. ročník tradiční sportovní akce plné recese, při níž důležitější než vrcholné sportovní výkony je pobavení účastníků i přihlížejících. Prezentace závodníků bude probíhat mezi 12.00 – 12.30. Po té se již lyžníci v dobových kostýmech a dobových lyžích utkají v těchto disciplínách: paraslalom, sjezd na dojezd a hup-skok-let. Od 17 hodin proběhne v sálu Parkhotelu vyhlášení výsledků a následuje taneční veselice, na níž k tanci i poslechu zahraje kapela New Dixie Liberec.

Dětský karneval

Kdy: neděle 19. února ve 14.00

Kde: Sportovní hala Výšina, Tanvald

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Pro dospělé je masopust, pro děti připravilo Město Tanvald dětský karneval. Příchozí v maskách mají vstup zdarma a zúčastní se také volby o nejhezčí a nejoriginálnější masku maškarního bálu. Krom toho na děti čekají další soutěže o sladké ceny, zazpívají si, zatancují si a vydovádí se při hudebních hitech, které pro ně obstará DJ Josífek.