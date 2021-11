Svatomartinský večer

KDY: Pátek 12. listopadu od 16 hodin

KDE: náměstí T. G. Masaryka Frýdlant

Trdelník, svařák, klobásy či koblížky, historická hudba, legenda o svatém Martinovi a světýlková dobrodružná cesta pro děti se zábavnými úkoly. Takový je program Svatomartinského večera, který pro děti i dospělé připravilo město Frýdlant. Program se uskuteční na náměstí T. G. Masaryka od 16.00 do 18.00 hodin, světýlková cesta pak děti zavede až do městského parku. Aby se cestou nebály, mohou si s sebou vzít do podzimního večera lampion nebo lucerničku. Přijďte se v pátek navečer potkat na náměstí a strávit příjemný večer u dobrého občerstvení, zhlédnout legendu o svatém Martinovi, kterou nacvičily děti z místních základních škol a užít si pohodový závěr pracovního týdne.

MašínGun Brothers

KDY: Pátek 12. listopadu v 19 hodin

KDE: Divadlo F. X. Šaldy Liberec

ZA KOLIK: 130 - 300 Kč



Tragikomická taneční gangsterka z československých padesátých let v podání umělecké skupiny Dekkadancers.

Mig 21

KDY: Pátek 12. listopadu ve 20 hodin

KDE: Dům kultury Liberec

ZA KOLIK: 450 Kč

Těšit se můžete na všechny osvědčené hity a koncertní rarity, vtipné glosy zpěváka Jirky Macháčka i originální „migovskou“ scénu.

Liberecké všehotrhy

KDY: Sobota 13. listopadu od 5 hodin

KDE: Home Credit Arena a Sport Park Liberec



Přijďte prodat to, co již nepotřebujete, nebo koupit to, co nepotřebují ti druzí. Trhy se konají na centrálním parkovišti u Home Credit Areny.

Boj o oheň

KDY: Sobota 13. listopadu v 15 hodin

KDE: Naivní divadlo Liberec

ZA KOLIK: 80 Kč

Příběh se odehrává v pravěku, přičemž výchozí inspirací této inscenaci se stala klasická tragédie Romeo a Julie. Dva znepřátelené kmeny mezi sebou již od nepaměti bojují a se svým soupeřením nedovedou ustat. Jen dva mladí členové kmenů, dívka Kočka z kmene Amuletů a mladík Huban z kmene Talismanů, na vzájemnou nevraživost svých předků nehodlají navazovat. Díky jejich lásce získává slovo oheň zcela novou symboliku a právě jejich pouto nakonec usmíří i oba znepřátelené rody.

Sto zvířat

KDY: Sobota 13. listopadu v 19 hodin

KDE: Lidové sady Liberec

ZA KOLIK: 350 Kč



Lidové sady slaví 120 let a připraven je týden koncertů na oslavu. Sto zvířat vzniklo v roce 1990 jako reakce na anglickou vlnu ska, prezentovanou kapelami jako Madness, Specials nebo Selecter. Od té doby kapela ušla v rámci žánrů dlouhou cestu lemovanou rocksteady, reggae, swingem i rockem.

O pyšné žirafě

KDY: Neděle 14. listopadu v 10 hodin

KDE: Kulturní centrum VRATISLAVICE 101010

Činoherně loutková pohádka Divadla Matýsek o tom, že kdo se nad jiné povyšuje, často zůstává úplně sám.

Komentovaná prohlídka výstavy Obrazy zášti

KDY: Neděle 14. listopadu v 15 hodin

KDE: Oblastní galerie Liberec - Lázně



Provází kurátor výstavy Mgr. Jakub Hauser.

Nedělní pohádky u Fryče

KDY: Neděle 14. listopadu v 16 hodin

KDE: Knihkupectví a antikvariát Fryč Liberec

Na nedělní odpoledne je pro vás tentokrát připraveny pohádky hned dvě - Jak sloni k chobotu přišli a O nepořádném křečkovi.

Vltava & Jarret

KDY: Neděle 14. listopadu v 19 hodin

KDE: Lidové sady Liberec

ZA KOLIK: 350 Kč



Jedna z nejoriginálnějších kapel na české hudební scéně připluje s Nákladem štěstí Tour a v playlistu se objeví i noviny z právě natáčeného CD Spass muss immer sein. Přivítají i hosta – Jarret.