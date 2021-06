Noc kostelů

KDY: pátek 28. května

KDE: Liberecko

ZA KOLIK: zdarma

Stovky památek v pátek otevře své brány v rámci tradiční akce Noc kostelů. V Libereckém kraji to bude šedesát svatostánků a na Českolipsku 24. Pořadatelé průběžně představují své programy na webu nockostelu.cz, kde si návštěvníci mohou vybrat z mnoha možností: od individuální prohlídky sakrálních prostor, přes poslech hudby, výstavu, přednášku, videoprojekci, online vysílání, program pro rodinu s dětmi,možnost setkání či rozhovoru s duchovním, až po ztišení nebo zapálení svíčky za své blízké.

Dcera pluku

KDY: Pátek 28. června a neděle 30. června v 19 hodin

KDE: Divadlo F. X. Šaldy Liberec

ZA KOLIK: 130 - 320 Kč



Dcera pluku je slavným mistrovským dílem italského belcanta Geatano Donizettiho a to jistě nejen kvůli populární tenorové árii s devíti vysokými cé. Donizetti premiéroval svou komickou operu podle francouzského střihu v Paříži roku 1840 a krátce na to už se hrála v mnoha operních domech po celém světě. V Liberci ji uvádíme vůbec poprvé. Fiktivní příběh se v našem podání odehrává na pozadí konce 1. světové války, kdy skupina vojáků z čs. legií ve Francii je vyslána pod velením seržanta Sulpice splnit supertajný úkol. Ztroskotá však se svou vzducholodí uprostřed Alp. Mezi vojáky je i Marie, jíž se regiment stal otcem a která v Alpách najde lásku i svou ztracenou rodinu. Neobejde se to pochopitelně bez spousty vypjatých i komických situací, v nichž vynikající protagonisté střídají virtuózní pěvecké party s činoherními scénami.

On line: Kuba – včera a dnes

KDY: Pátek 28. května ve 20 hodin

KDE: facebook Kulturního centra Vratislavice

ZA KOLIK: 99 Kč

Kuba, známa destinace v Karibiku, kterou navštěvují turisté pro její pláže, rum, doutníky a celkové fluidum. Jaká je běžná Kuba a jaká tam panuje současná situace? Jak se země vypořádává s pandemií Covidu - 19 a jaké změny na ostrově probíhají? To vše a mnohem více se dozvíte v přednášce Lubora Kučery.

Kabinet zázraků neboli Orbis Pictus

KDY: Sobota 29. května v 10 hodin

KDE: Naivní divadlo Liberec

ZA KOLIK: 80 Kč



Inscenace, která se inspiruje ve světově proslulé učebnici Jana Ámose Komenského Orbis pictus, je vlastně jakýmsi „divadelním úvodem“ do fungování planety Země. Přichystal ho tvůrčí tým kmenové režisérky Naivního divadla, Michaely Homolové (v NDL například O beránkovi, který spadl z nebe). Podtitul inscenace by klidně mohl znít „Zeměkoule v kostce“, nebo přesněji – ve skříni: po vzoru starobylých kabinetů kuriozit herci z jednotlivých poliček tajemného kabinetu vytahují méně či více známé artefakty, které rozžívají pomocí těch nejstarších i nejtradičnějších loutkářských triků. Těmito divadelními zázraky a kouzly postupně dětské diváky seznámí s největšími zázraky v životě kolem nás. Pro někoho je to příroda, pro jiného člověk samotný, leckdo zůstává v úžasu stát zase z objevů a vynálezů, které má člověk za dobu své existence na svědomí. Tím největším zázrakem je však planeta Země jako celek a její fungování ve vesmíru.

O beránkovi, který spadl z nebe

KDY: Sobota 29. května od 8 hodin (do neděle 30. května, 20 hodin)

KDE: YouTube kanál Naivního divadla Liberec

ZA KOLIK: zdarma

Pohádka o oblačném beránku, který se chce vrátit zpět na oblohu. Jednoduchý příběh inspirovaný motivy z obrázkové knížky německého autora Freda Rodriana vypráví o oblačném beránkovi, který spadl z nebe. Na zemi se ho ujme malá holčička a chce mu pomoci dostat se zpátky na oblohu. A jelikož na nedaleké louce stojí i malá pouť, je nasnadě, že pokusy o beránkův „transport“ zpět na modré nebe budou mít takřka cirkusový charakter! Silák artista, balónky plněné héliem, či dokonce výstřel cirkusovým dělem? Který způsob bude ten pravý, aby beránka v pořádku vrátil k jeho kamarádům na oblohu? Inscenace je určena dětem od 2 let.

V Českém Švýcarsku na vás čeká řada novinek

TIP NA VÝLET

KDE: České Švýcarsko, Hřensko



V Českém Švýcarsku se naplno rozjela turistická sezóna. Návštěvníky čeká řada novinek, ale i omezení na turistických cestách spojená s kůrovcem. Veřejnosti již od Velikonoc slouží i nový altán na Mariině skále v okolí Jetřichovic, který se po roce vrátil na své místo. Správa národního parku vrátila stavbě historickou podobu z doby jejího vzniku. První dřevěnou stavbu na skále nechal postavit už v roce 1856 kníže Ferdinand Kinský, po jehož manželce Marii Anně byla vyhlídka pojmenována. Pravčická brána je přístupná denně až do října od 10 do 18 hodin. Pro začátek výletu na výchozích místech z Hřenska, od Tří pramenů nebo z Mezní Louky doporučuje správa parku yužít hustou síť veřejné turistické dopravy ve směru od Děčína i od Jetřichovic. Denně jsou v provozu také populární lodičky na řece Kamenici, kde během jara probíhala těžba suchých stromů. Edmundova soutěska je přístupná bez omezení v obou směrech od Hřenska i od Mezní Louky. Lodičky v Divoké soutěsce jezdí z dolního přístaviště bez možnosti výstupu, tj. pouze tam a zpět. Žlutá turistická značka od horního přístaviště údolím Soorgrund směr Mezní Louka je uzavřena. Také pro návštěvu soutěsek je vhodné využívat veřejnou dopravu.

Stezka s pohádkovými bytostmiKDY: od 30. květnaKDE: Zámecký park, VratislaviceZA KOLIK: zdarma

Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou vás u příležitosti Dne dětí srdečně zve na Stezku s pohádkovými bytostmi krajinou Vratislavic.

Den dětí na Kristýně

KDY: Sobota 29. května od 11 hodin

KDE: areál Kristýna

ZA KOLIK:



Tentokrát na téma Piráti a námořníci. Na start přijďte mezi 11. a 13. hodinou, úkoly bude možné v klidu plnit do 14 hodin. Podrobnosti najdete na plakátku na www.hradek.eu.

Dětská pouť u Valdštejna

KDY: Sobota 29. května

KDE: hrad Valdštejn

ZA KOLIK:

V předhradí prodej řemeslných a regionálních výrobků, historický kolotoč a flašinetář. V areálu hradu výtvarná dílna pro děti a komorní dětské divadelní představení. Výtvarné dílny probíhají ve spolupráci s Centrem pro rodinu Náruč. Divadelní představení zajišťuje soubor Na Židli. Z kůru hradní kaple je možné slyšet varhany.

Pohádková stezka

KDY: Neděle 30. května od 14 hodin

KDE: Penzion Dvůr - start

ZA KOLIK: zdarma



Pojďte si užít veselé odpoledne na trase Pohádkové stezky. Trasa je připravena tak, aby si ji mohl užít každý samostatně, bez kontaktu s ostatními účastníky. V případě nepříznivého počasí bude vyhlášen náhradní termín. Změny sledujte aktuálně na facebooku.