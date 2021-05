R+Members Club

KDY: Pátek 21. května ve 20 hodin

KDE: zámecký park ve Vratislavicích

ZA KOLIK: 290 Kč

Koncert skupiny R+ Members club - čili revivalu skupiny Rammstein. Zahrají pro vás solo koncert v zámeckém parku ve Vratislavicích nad Nisou! Předkapelou bude od 19 hod. Divoký Astma.

Majáles Liberec

KDY: Sobota 22. května – neděle 23. května

KDE: zámecký park Vratislavice

ZA KOLIK: 390 Kč za víkendový den



Organizátoři Majálesu netrpělivě čekali, zda postupná rozvolnění protiepidemických opatření umožní akci uskutečnit a podařilo se. Vystoupí na 14 kapel, účastnit se budou i herci libereckého Divadla F. X. Šaldy, připravuje se i doprovodný program pro děti. Zahraje například Jakub Děkan, Vltava, Zrní nebo Big ´o´Band.

Kolíbá se velryba

KDY: Sobota 22. května od 8 hodin (do neděle 16. května, 20 hodin)

KDE: YouTube kanál Naivního divadla Liberec

ZA KOLIK: zdarma

V Bibli skončil v břiše velryby prorok Jonáš. Ve hře Divadla Alfa skončí tamtéž dva piráti – Žvanda a Planda. Ale i ta velryba i ti piráti jsou plodem hravosti a fantazie 2 herců – klaunů, a ty všechny si ovšem vymyslela paní autorka Iva Peřinová („Kolíbá se velryba“ je její sedmou hrou v repertoáru DA).

Májový trh před libereckou radnicí

KDY: Neděle 23. května v 10 hodin

KDE: nám. Dr. E. Beneše Liberec

ZA KOLIK: zdarma



Jako doprovodný program k letošnímu Majáles je pro vás připraven májový trh před libereckou radnicí. Nakoupíte si od regionálních prodejců, dáte si něco dobrého a poslechnete si dobrou muziku.

Prozkoumejte mokřady u zámku

TIP NA VÍKEND

KDE: Jablonné v Podještědí

ZA KOLIK: zdarma

V Jablonném v Podještědí se ukrývá jedno malebné místo. Jsou to mokřady, které vznikly v okolí zámku Nový Falkenburk. Přírodní park tvoří tůně, které slouží jako biotop pro obojživelníky a další vodní a na vodu vázané živočichy a rostliny. Projdete se tu nádhernou krajinou tůní za zvuku žab.

Plavební sezona na Mácháči odstartovala

KDY: o víkendech

KDE: přístav u hlavní pláže v Doksech

ZA KOLIK: 70 Kč



Už na začátku května odstartovala plavební sezona na Máchově jezeře. Plavby se konají každou sobotu a neděli jako hromadná doprava mezi zastávkami Doksy a Staré Splavy, a to v těchto časech: z Doks ve 13 a 14:30 hodin, opačným směrem ve 13:20 a 14:50 hodin. Jízdné je 70 korun, děti do 4 let zdarma.