Podještědské muzeum zve na vernisáž výstavy fotografií Táni Chutné Sobotkové ze Sobotic.

PSH – Nekonečná tour

KDY: Pátek 21. října v 17:30 film, ve 22 hodin koncert

KDE: Kino Varšava, Bunkr music club Liberec

ZA KOLIK: 130 Kč a 350 Kč



Legendární kapela na turné, které navazuje nejen názvem na film PSH: Nekonečný příběh, který letos spatřil světlo světa a stal se hitem MFF v Karlových Varech. Film shlédnete před koncertem v kině Varšava, jeho součástí bude i debata se členy kapely. Následuje přesun do Bunkru na koncert. Více ZDE: PSH pokračují s Nekonečnou tour koncertů a filmu. Další zastávka je v Liberci

Na kafíčko

KDY: Pátek 21. října v 19:30 hodin

KDE: HáeSko Liberec

Dvě ženy, dvě životní cesty, dva pohledy na svět, dvě různé nátury… Máma a dcera. Pojí je pouto, jež je specifické, jedinečné. Jaký vztah vlastně spolu mají?

Liberecké všehotrhy

KDY: Sobota 22. října od 5 hodin

KDE: Home Credit Arena a Sport Park Liberec



Přijďte prodat to, co již nepotřebujete, nebo koupit to, co nepotřebují ti druzí. Trhy se konají na centrálním parkovišti u Home Credit Areny.

Ukliďme Jizerky

KDY: Sobota 22. října a neděle 23. října

KDE: Jizerské hory

O víkendu zve Společnost pro Jizerské hory všechny, kterým není lhostejné, jak vypadá naše okolí, na akci Ukliďme Jizerky. Akce se koná již od roku 1999 a tradičně se do ní zapojí stovky dobrovolníků. Tento velký úklid je uspořádán tak, aby byl pro zapojené dobrovolníky co nejpříjemnější – stačí, když si vyzvednou pomůcky (buď předem v infocentrech nebo v den konání na významných parkovištích) a pak si již naplánují výlet dle své vůle a po cestě sbírají odpadky. Ty pak zanechají na dopravně dobře dostupném místě a nahlásí jejich polohu pořadatelům. V celém následujícím týdnu je pak odpad z hor svážen. Celá akce je podpořena sponzory z řad místních firem a obcí. Podrobnější informace na stránkách www.projizerky.cz.

Loutkářská přehlídka k 50. výročí založení LS Ještěd

KDY: Sobota 22. a neděle 23. října od 10 hodin

KDE: sokolovna Český Dub



Na děti a jejich rodiče čeká spousta loutkových pohádek a příběhů. V sobotu to bude klasická pohádka O dvanácti měsíčkách (v 10 hodin) a O zimě (ve 14 hodin). V neděli pak Pohádky o pejskovi a kočičce (v 10 hodin) a Podzimní dračí pohádka (ve 14 hodin).

Čiperkové - Písničkozem

KDY: Sobota 22. října v 15 hodin

KDE: Centrum Babylon Liberec

Nejpopulárnější dětská kapela v ČR zpívá písničky, které baví děti, rodiče, babičky i dědy. Přijďte si s nimi zazpívat, zatancovat a zablbnout. Čiperkové – to je bezva parta, která ráda zpívá a tancuje. Jejich videoklipy na YouTube mají zhlédnutí v milionech. Vystoupení trvá hodinu a je vhodné i pro nejmenší, protože s Čiperky se nemusí sedět v klidu na místě a mlčet. Po vystoupení autogramiáda a focení.

Houbařské žně pokračují. Obří hřib našel čtenář v Jizerkách. A pozor na zmije

Chrastavská couračka

KDY: Sobota 22. října v 18 hodin

KDE: náměstí 1. Máje Chrastava



Tradiční noční procházka směr Bílý Kostel nad Nisou a zpět. Vítány jsou lampiony v rukou dětí, čelovky a reflexní pásky jsou samozřejmostí.

Zvířátka a loupežníci

KDY: Neděle 23. října v 10 hodin

KDE: Kulturní centrum Vratislavice

ZA KOLIK: 60 Kč

Loutková pohádka Sváťova dividla o nespokojených zvířátkách, která se rozhodla, že raději utečou do světa.

Haloween

KDY: Neděle 23. října od 14 hodin

KDE: sokolovna Proseč pod Ještědem



Čeká vás tradiční dlabání dýní (vlastních, přinesených), dýňová aranžmá a výtvarné a rukodělné práce.

Lemberk pod našima nohama

KDY: Neděle 23. října v 15 hodin

KDE: Sýpka Lemberk

Procházka ve formě exkurze s geologem Kamilem Zágoršekem.

V jednom lese, v jednom domku

KDY: Neděle 23. října v 16 hodin

KDE: Knihkupectví a antikvariát Fryč Liberec



Pásmo klasických pohádek v moderní úpravě připravil Ruda Hancvencl.

Lollipopz

KDY: Neděle 23. října v 16:15

KDE: Lidové sady Liberec

ZA KOLIK: od 350 Kč

Anet, Amy, Neli a Annie si pro vás připravily zcela nový program, ve kterém nebudou chybět nové písničky z připravovaného alba, ale samozřejmě i staré a oblíbené, jako například První Láska, Mezi Hvězdy, Lollyškola nebo O prázdninách je fajn. Nebude chybět soutěž o jejich merch a hlavně pořádná nálož zábavy a radosti, na kterou jste z jejich show zvyklí.

Symfonický koncert

KDY: Neděle 23. října v 19 hodin

KDE: Divadlo F. X. Šaldy

ZA KOLIK: 150 - 380 Kč



Úvod prvního koncertu sezony 2022/2023 bude patřit dvěma skladatelům vrstevníkům, kteří ve svých kompozicích uplatnili tematiku dětského světa, ačkoli každý v jiné rovině. V úvodu vyslechnete pěti dílnou orchestrální suitu Má matka husa francouzského skladatele Maurice Ravela. Poté zazní balada pro mezzosoprán a orchestr Osiřelo dítě Otakara Ostrčila na slova lidové poezie. Program ukončí jedno z nejhranějších děl ruského romantismu – symfonická suita Šeherezáda Nikolaje Rimskeho-Korsakova, který čerpal inspiraci ve sbírce arabských pohádek Tisíc a jedna noc.