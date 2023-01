Koncert pořádá pěvecký soubor Lusatia Consort.

Vzpomínky zůstanou

KDY: Pátek 6. ledna v 19 hodin

KDE: KD Crystal Česká Lípa

ZA KOLIK: 490 Kč



Milostný příběh barového klavíristy a jeho dvou osudových žen. Hra o lásce a rodinných poutech plná úsměvných, dojemných, ale i vážnějších momentů. Herecký koncert Zlaty Adamovské, Petra Štěpánka a Jany Strykové, či Lucie Štěpánkové. Od autora brilantní komedie Každý rok ve stejnou dobu, která oslovila diváky na celém světě.

Geoturistika v bývalém vojenském prostoru Ralsko

KDY: Sobota 7. ledna ve 14 hodin

KDE: galerie Jídelna, Vlastivědné muzeum a galerie Česká Lípa

Geolog Petr Mužák vás na letošní první přednášce vezme do bývalého vojenského prostoru Ralsko. Seznámí vás s jeho historií a rozvojem geoturistiky a seznámí vás také s několika geoturistickými cíli, které by vás mohli inspirovat k návštěvě tohoto nevšedního prostoru, o který čím dál více projevují zájem i zahraniční turisté.

Františka Jungvirt: Sklo

KDY: do konce ledna

KDE: Sklářské muzeum Nový Bor

ZA KOLIK: 50 - 100 Kč



Sklářské muzeum v Novém Boru nabízí do konce ledna výstavu úspěšného mladého designéra Františka Jungvirta. Představuje průřez jeho práce z oblasti designu i volné tvorby za posledních šest let. Jeho precizní a osobitý přístup a výtvarný názor se promítá do celého vzhledu výstavy. Jungvirt patří k nejvýraznějším tvůrcům své generace a nadějím českého skla. Na své vázy a skleněné objekty maluje s realistickou přesností drobné živočichy a květiny, svůj talent pro modernu a minimalismus piluje u značky Klimchi, kterou od roku 2020 vede jako kreativní ředitel. Muzeum je otevřené denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.

LIBERECKO

Tříkrálový koncert

KDY: Pátek 6. ledna v 17:30

KDE: budova radnice v Liberci

Hraje hudební soubor Capella Rederna.

Jolanta

KDY: Pátek 6. ledna v 19 hodin

KDE: Divadlo F. X. Šaldy Liberec

ZA KOLIK: 150 - 450 Kč



Zásadním dramatickým tématem této jednoaktové opery je Jolantina slepota, o které však princezna neví. Její svět však není nijak ochuzený, naopak, vnitřní pohled probouzí neochvějnou vůli a cestu k opravdovému lidství.

Chrastavské šlápoty

KDY: Sobota 7. ledna v 7:30

KDE: restaurace U Komína, Chrastava

ZA KOLIK: startovné 10 - 30 Kč

Klub Českých turistů ve spolupráci se Společenským klubem pořádá již 49. ročník tradičního zimního turistického pochodu. Na výběr jsou trasy dlouhé 8, 11, 15 a 20 kilometrů a nebude chybět také tzv. kočárková trasa dlouhá 5 kilometrů.

Komentované prohlídky Paláce Liebieg

KDY: Sobota 7. ledna v 9, 10 a 11 hodin

KDE: Palác Liebieg (Vila Johanna Liebiega mladšího) Liberec

ZA KOLIK: zdarma, nutná rezervace!



Přijďte si prohlédnout Palác Liebieg! Dozvíte se více o historii paláce, proběhlé přestavbě i o jeho budoucím využití. Komentované prohlídky se konají v 9, 10, 11, a 13, 14, 15 hod., jsou zdarma, avšak vzhledem k omezené kapacitě skupin je nutné mít předem pořízenou časovou vstupenku na webu www.evstupenka.cz

Novoroční otužování v Lesním koupališti

KDY: Sobota 7. ledna od 10 hodin

KDE: Lesní koupaliště Liberec

ZA KOLIK:

Tradiční memoriál Jáchyma z Hradce (7. ročník) se letos uskuteční v sobotu 7. ledna na koupališti otužilcům zaslíbeném - na Lesním koupališti (za Zoologickou zahradou v Liberci). Memoriál se koná na paměť českého velmože a politika Jáchyma z Hradce (1526 -1565), který tragicky utonul v prosincovém Dunaji u Vídně i se svým vojenským doprovodem. Patrně nic netušil o všeobecně blahodárných účincích otužování. Kdyby to byl věděl, možná by se tragédie změnila v první ročník „Zdravého dunajského otužování Jáchyma z Hradce“…Protože my o blahodárnosti otužování poučeni jsme, nezbývá než povzbudit a pozvat do blahodárných chladných vln všechny, kdož dosud váhají… Co kdyby se pod Vámi někdy v zimě prolomil most nad řekou…? Ačkoliv byl Jáchym z Hradce jihočeským velmožem, sehrál svou roli v dějinách frýdlantsko-libereckého panství. To bylo za Jáchymova kancléřství královskou komorou prodáno Redernům, kteří je přivedli do nebývalé prosperity. Přijďte zocelit svou imunitu, a nebo si jen udělat příjemnou novoroční procházku.

Na Ještědu se stále lyžuje

KDY: každý den od 8:30 do 16 hodin

KDE: Skiareál Ještěd, Liberec

ZA KOLIK: ceník na www.skijested.cz



Navzdory vrtochům počasí se v libereckém Skiareálu Ještěd stále lyžuje a lyžovat bude! Díky zásobám technického sněhu zůstává i přes vysoké teploty posledních dní denní provoz sjezdovky Nová Skalka a lanovky Skalka. Každý den si můžete zalyžovat na této rodinné sjezdovce od 8:30 do 16:00. Navíc ušetříte, od úterý 3. ledna se jezdí za ceny vedlejší sezony u denních skipasů. Omezen je provoz sjezdovky Liberecká a lanovky Černý vrch, kde se pojede jen o víkendech. Zároveň je pozastaveno oblíbené večerní lyžování na Nové Skalce, a to do neděle 8. ledna.

Tajemství pohádkové knížky I.

KDY: Sobota 7. ledna v 10 hodin

KDE: Krajská vědecká knihovna Liberec

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

I v novém roce pokračuje tradiční cyklus Sobotní pohádky. Loutková pohádka je o vdavekchtivé Ježibabě Bzince, Hejkalovi, Kašpárkovi, Kalupince a houbách. Přes hrozbu, která Ježibabě Bzince hrozí, vše nakonec dobře dopadne. Ježibaba se vdá a Kašpárek si odvede Kalupinku domů.

Boj o oheň

KDY: Sobota 7. ledna v 15 hodin

KDE: Naivní divadlo Liberec

ZA KOLIK: 100 Kč



Příběh se odehrává v pravěku, přičemž výchozí inspirací této inscenaci se stala klasická tragédie Romeo a Julie. Dva znepřátelené kmeny mezi sebou již od nepaměti bojují a se svým soupeřením nedovedou ustat. Jen dva mladí členové kmenů, dívka Kočka z kmene Amuletů a mladík Huban z kmene Talismanů, na vzájemnou nevraživost svých předků nehodlají navazovat. Díky jejich lásce získává slovo oheň zcela novou symboliku a právě jejich pouto nakonec usmíří i oba znepřátelené rody.

Tříkrálový koncert

KDY: Sobota 7. ledna v 17 hodin

KDE: Kaple Vzkříšení, Vratislavice

Na koncert vás zve uskupení Gospel Yetu.

RETRO: Čím zdobíme vánoční stromek už desítky let. Poznáte své rodinné poklady?

Slavnost zjevení páně

KDY: Neděle 8. ledna v 10 hodin

KDE: bazilika Hejnice

ZA KOLIK: vstup zdarma



Slavnost zjevení Páně a připomínka 12. výročí povolání ze smrti do života otce Miloše Rabana.

Tajemství staré skříně

KDY: Neděle 8. ledna v 10 hodin

KDE: Kulturní centrum Vratislavice

ZA KOLIK: 60 Kč

Činoherní, trochu loutková klauniáda Divadla Matýsek doprovázená spoustou písniček. Alfons žije ve svém malém bytě obklopen televizí a jeho nejcennější věcí je dálkový ovladač. Když jednoho dne vyleze z televize drak Vysavák, Alfons dostane strach..a právě v tuto chvíli se otevírá jeho stará skříň a…to už je právě to tajemství.

Nedělní pohádky: Špílmachr - Faust

KDY: Neděle 8. ledna v 16 hodin

KDE: Knihkupectví a antikvariát Fryč Liberec



Tradiční český loutkařský příběh mudrce a hříšníka Fausta, který nemůže najít svoje štěstí, a tak se obrátí na samotného Lucifera. Ale přinese mu pakt s ďáblem to, po čem touží?

JABLONECKO

Tři králové u ovečkového betlému

KDY: Pátek 6. ledna od 16:30

KDE: na rozhraní ulic Občanská a Vřesová, Smržovka

ZA KOLIK: vstup zdarma

Přijďte zhasnout betlém a vyprovodit tři krále na jejich cestu.

Tříkrálový koncert Iuventus, gaude!

KDY: Pátek 6. ledna od 18:30

KDE: Eurocentrum Jablonec nad Nisou

ZA KOLIK: 150 Kč



V první části koncertu vystoupí nejmladší oddělení Pueri, gaudete! (sbormistr Blanka Šubrtová), chlapecký sbor Domni, gaudete! pod vedením nového sbormistra Čeňka Svobody, předkoncertní sbor Amici, gaudete! a koncertní sbor Iuventus, gaude! Po přestávce provede koncertní sbor Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby Hej, mistře! za doprovodu libereckého souboru Fragium 16. V sólových partech děti uslyší a uvidí své sbormistry a učitelé – Blanku Šubrtovou – soprán (Pueri), Jarmilu Klokočníkovou – alt (Amici, Iuventus) a Čeňka Svobodu – tenor (Domni). Basové sólo předvede liberecký zpěvák a varhaník Jaroslav Patočka.

Ledová krysa

KDY: Sobota 7. ledna od 11 hodin

KDE: Klubovna Kumpáni, Loužnice

14. ročník závodu malých motocyklů. Každý, kdo má zájem se závodu zúčastnit, musí být na místě přibližně hodinu před startem. Samozřejmostí je motocykl malé kubatury a chuť soutěžit. Závod pořádá již tradičně motorkářský klub Kumpáni Loužnice.

Bubnování pro děti

KDY: Neděle 8. ledna od 16 hodin

KDE: Klub Na Rampě Jablonec nad Nisou

ZA KOLIK: 120 Kč



Veselé bubnování a hra na tradiční africké nástroje. Bubenická dílnička pro děti od 5-12 let. Workshop intuitivně vede lektorka Radka, bývalá členka lokálního afro-hudebního a tanečního uskupení Tutabota. Kapacita dílničky omezena na 20 dětí. Místo je nutné rezervovat na: radka@klubnarampe.cz. Pokud má dítě vlastní nástroj, můžete jej přihlásit, i pokud je kapacita dílničky naplněna.

Tříkrálový koncert My Gospel

KDY: Neděle 8. ledna 17 hodin

KDE: kostel sv. Jakuba Většího Železný Brod

Pojďte si společně s Kašparem, Melicharem, Baltazarem a sborem My Gospel zazpívat…

Martin Vencl: Tajemství obrazů

KDY: Do 8. ledna

KDE: Detesk Železný Brod



Do neděle 8. ledna patří prostory galerie Detesk výstavě obrazů hudebního pedagoga a malíře Martina Vencla. Narodil se roku 1956 v Červené Vodě u Šumperka, na teplické konzervatoři vystudoval obor klavír. Dlouhá léta působil jako učitel a ředitel ZUŠ v Lomnici nad Popelkou. Již v době studia se intenzivně zabýval také malbou. Vliv hudby na jeho výtvarný projev je patrný. Skladby J. S. Bacha, L. Van Beethovena, ale především C. Debusyho, M. Ravela a D. Šostakoviče ovlivňují jeho tvorbu dodnes. Umělecké prostředky v hudbě i ve výtvarném prostředí jsou do jisté míry podobné, jde o zachycení atmosféry. V obrazech Martina Vencla najdeme zřetelné prvky tajemna, nadhozené otázky. Dokončení příběhu je ponecháno na divákovi. Mezi základní prostředky, se kterými malíř ve svých obrazech pracuje, je světlo a stín, barva je druhořadá. Navazuje na tvorbu J. Zrzavého a M. Šagala, největší inspiraci mu ale ve svých obrazech nabídl Antonín Michalčík. Do současnosti uspořádal okolo padesáti výstav po celé České republice i v zahraničí, je členem Unie výtvarných

SEMILSKO

Tříkrálový koncert

KDY: Sobota 7. ledna ve 14 hodin

KDE: Hrad Valdštejn

ZA KOLIK: 130 Kč

Šňůru vánočních akcí uzavře na Valdštejnu Tříkrálový koncert smíšeného pěveckého sboru Hradecké komorní tucteto.

Vánoční Valdštejn

KDY: Neděle 8. ledna od 12:30

KDE: hrad Valdštejn

ZA KOLIK: 50 Kč



Prohlídka vánočně vyzdobených venkovních prostor hradního areálu, včetně kaple sv. Jana Nepomuckého a čajového salonku s expozicí Aehrenthalské Vánoce.